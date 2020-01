Reina saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

“Taksiye binen şahsı görsem tanırım”

Duruşmada daha sonra Reina saldırının olduğu gün sanık Masharipov’un taksisine bindiği öne sürülen taksi şoförü Serdar Sertaş tanık olarak dinlendi.

Mahkeme başkanının “Arkanda Reina saldırganı olan kimse var mı?” sorusunu cevaplayan taksi şoförü, “O gece taksiye binen şahıs salondaysa tanırım. Ortaköy’e yolcu götürmüştüm. Silah sesi duydum. Orası karıştı. Orada Portakal Yokuşu var, oradan trafiğe girmeden rahat bir şekilde gidebileceğimi düşünerek yokuşa döndüm. Direkt kapı açıldı. Bir kişi bindi. “Ne tarafa?” dedim. “Zeytinburnu’na” dedi. Üstünde kareli bir gömlek ile pantolon vardı. Saat 01.00-02.00 sıralarıydı. Yüzünde is vardı. “Abi çok soğuk üşümüyor musun?” diye sordum. “Bomba patladı” dedi. Arabayı sağa doğru çeker gibi oldum, “Sen Zeytinburnu’na git, sana çok para vereceğim” dedi. Sonra şüphelendim “Senin o kadar paran yoktur, in arabadan” dedim. Elini cebine attı. “Montum var, onun cebinde 500 milyon var ama oraya gitme sen beni Zeytinburnu’na götür, sana çok para vereceğim” dedi. Ben de “Senin paran yok, seni oraya götürmem, in arabadan” dedim. Ters ters baktı, indi arabadan. Türkçe konuşuyordu ama aksanı yabancı aksan gibiydi” diye belirtti.