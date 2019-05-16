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Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada, saldırgan Abdulkadir Masharipov’un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore tahliye edildi

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı Tene Traore'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti taleplerin ardından ara kararlarını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile birlikte yaşadığı eşi Tene Traore'nin yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Reina terör saldırı tahliye

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