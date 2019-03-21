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Rejim güçleri İdlib'de son 5 ayda 200 bin civarı sivili yerinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği yoğun saldırıları sonucu İdlib mutabakatından bu yana geçen 5 ayda 200 bin civarı sivil göç etmek zorunda kaldı - Yalnızca son 1,5 ayda 122 binden fazla sivil yerinden edildi

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib mutabakatını ihlal ederek düzenlediği saldırılarla son 5 ayda 39 bin aileden toplam 200 bin civarı sivili yerinden etti.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere saldırmayı sürdürüyor.

Rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki ve Hama'nın kuzeyindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılar, Türkiye sınırındaki kamplara doğru yeni göç hareketine sebep oldu.

Suriyeli sivillerin yardımına koşan Suriye Müdahale Koordinatörleri adlı sivil toplum kuruluşunun Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 1,5 aydır İdlib ve Hama'da evlerini terk ederek nispeten güvenli gördükleri bölgelere sığınan ailelerin sayısının 19 bin 500'ü bulduğunu, bunun toplamda 122 bin 448 kişinin göç ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Göç hareketinin sürdüğünü kaydeden Hallac'a göre, 17 Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana rejimin ateşkes ihlalleri nedeniyle yaklaşık 39 bin aileden toplam 200 bin civarı sivil göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'in güneydoğu kırsalında sivil nüfusun neredeyse kalmadığını dile getiren Hallac, "Geçen hafta İdlib'in güneyi ve Hama'nın Gab ovası bölgesindeki sivil yerleşimler ağır şekilde bombalandı. Bu gece saatlerinde de Cisr Eş Şuğur'a hava saldırısı düzenlendi. Göçün nedeni bu saldırıların artmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgelerin sistemli bombalandığını, bu nedenle ilçelerin boşaltıldığını vurgulayan Hallac, "(Rejim) Parça parça şekilde saldırı düzenleyerek boşaltıyor. Kamplardaki sığınmacı yükü sivil toplum kuruluşları için oldukça ağır hale geldi. Gelenler misafir olarak bazı çadırlarda, diğer ailelerin yanında kalıyor. Bölgede proje veya yatırım yok. O yüzden sığınanlar işsiz kalıyor. Gelenlerin çoğunun en büyük isteği barınacak çadır ve geçici de olsa yardım paketleridir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
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