Rejim tartışmasıyla ilgili yeni haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık duyuyor

Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığı sırada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu Cuma hutbesindeki sözleriyle başlayan tartışma, bir kesim tarafından yapılan 'Hilafet çağrılarıyla' adeta zirve yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hilafet tartışmasının suni bir gündem olduğunu ve bu tartışmaların zihinleri bulandıracağını, gereksiz kutuplaşmalara kapı aralayacağını belirterek "Hilafet tartışması bizi hedefimizden saptırır." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN, REJİM TARTIŞMASINDAN RAHATSIZ

Özellikle sosyal medyada devam eden tartışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğü merak konusu olurken, gazeteci Abdulkadir Selvi konuyla ilgili İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'la konuştuğunu yazdı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmalar için ne diyor?" başlıklı yazısında İletişim Başkanı Altun'un kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejim tartışmasından rahatsız olduğunu aktardığını yazan Selvi, "Erdoğan, suni rejim krizleri üzerinden yeni vesayet odakları oluşturulmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

