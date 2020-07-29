HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Rejim tartışmasıyla ilgili yeni haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık duyuyor

Rejim tartışmasıyla ilgili yeni haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık duyuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Gazeteci Abdulkadir Selvi, özellikle sosyal medyada gündem olan rejim tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Rejim tartışmasıyla ilgili yeni haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık duyuyor

Ayasofya Camii'nin ibadete açıldığı sırada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu Cuma hutbesindeki sözleriyle başlayan tartışma, bir kesim tarafından yapılan 'Hilafet çağrılarıyla' adeta zirve yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hilafet tartışmasının suni bir gündem olduğunu ve bu tartışmaların zihinleri bulandıracağını, gereksiz kutuplaşmalara kapı aralayacağını belirterek "Hilafet tartışması bizi hedefimizden saptırır." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN, REJİM TARTIŞMASINDAN RAHATSIZ

Özellikle sosyal medyada devam eden tartışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğü merak konusu olurken, gazeteci Abdulkadir Selvi konuyla ilgili İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'la konuştuğunu yazdı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmalar için ne diyor?" başlıklı yazısında İletişim Başkanı Altun'un kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejim tartışmasından rahatsız olduğunu aktardığını yazan Selvi, "Erdoğan, suni rejim krizleri üzerinden yeni vesayet odakları oluşturulmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
TBMM tatile girdi!TBMM tatile girdi!
Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?Akü’nün Son Kullanma Tarihi ve Akü Ömrü İçin Ne Yapmalı?

En Çok Okunan Haberler

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Valilik duyurdu: Kurban Bayramı’nda yasak!

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Ünlü şefe benzerliğiyle olay oldu! "Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın"

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

İlginizi Çekebilir

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Diğer Haberler
TBMM tatile girdi!

TBMM tatile girdi!

Son dakika: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sümela telefonu

Fener Rum Patriği'nden Erdoğan'a telefon

AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi

AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı’dan Davutoğlu’na yanıt: Bu iddia tam bir hezeyandır

İçişleri'nden Davutoğlu'na yanıt: Bu iddia tam bir hezeyandır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki sözleri Meclis'in gündeminde

Erbaş'ın tepki çeken sözleri TBMM gündeminde

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler! 'Yolun sonu görünüyor'

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler! 'Yolun sonu görünüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.