Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nden oluşan ekonomik bütünlüğün; genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip, etmediğinin tespiti için ön araştırma başlatıldı. Ön araştırma, yapılan incelemenin ardından Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Elde edilen bilgi, belge ve tespitleri 12 Ocak'taki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

