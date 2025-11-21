Rekor kırdı: Frida Kahlo'nun bu eseri 54.66 milyon dolar!

Meksikalı efsanevi sanatçı Frida Kahlo, bir kez daha sanat dünyasını etkilemeyi başardı. Kahlo’nun 1940 tarihli otoportresi "El sueño (La cama) / Rüya (Yatak)", Sotheby’s New York’taki müzayedesinde 54.66 milyon dolara satılarak bir kadın sanatçının eserine açık artırmada ödenen en yüksek fiyat rekoruna sahip oldu.

REKORUN YENİ SAHİBİ: FRİDA KAHLO

40-60 milyon dolar tahmini fiyat aralığıyla müzayedeye çıkan tablo, yoğun ilgi gördü ve 54.66 milyon dolara alıcı buldu. Bu rakam, 2014’te Georgia O’Keeffe’in "Jimson Weed/White Flower No. 1" adlı eserinin 44.4 milyon dolarla kırdığı rekoru geride bıraktı.

Sotheby’s, eserin "bugüne dek açık artırmada satılan bir kadın sanatçıya ait en değerli eser" olduğunu vurguladı. Müzayede evi ayrıca tablonun, Kahlo’nun çalkantılı evliliğiyle bilinen Diego Rivera ile ilişkisinin en yoğun olduğu 1940’larda, sanatçının kariyerinde dönüm noktası sayılan bir dönemde oluşturulduğu belirtildi.

ESERİN BÜYÜSÜ

"Rüya (Yatak)" adlı otoportrede Frida Kahlo, kendini bulutların arasında süzülen bir yatakta uyurken resmetmiş. Yatağın üzerinde ise bacakları dinamit çubuklarıyla sarılı korkutucu bir iskelet figürü yer alıyor. Acı, ölüm ve rüya temalarını çarpıcı bir şekilde birleştiren bu eser, Kahlo’nun en ikonik çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

BİR REKORUN HEMEN ARDINDAN GELEN BİR REKOR DAHA

Bu tarihi satış, Sotheby’s’in yalnızca iki gün önce Avusturyalı sanatçı Gustav Klimt’in bir portresini 236.4 milyon dolara satmasıyla kırdığı rekorun hemen ardından geldi. Klimt’in eseri, açık artırmada satılan en pahalı ikinci tablo unvanını aldı. Halen listenin zirvesinde ise 2017’de 450 milyon dolara satılan Leonardo da Vinci’ye atfedilen "Salvator Mundi" bulunuyor.

FRİDA’NIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

2022’de Kahlo’nun beğenmeyip çöpe attığı bir başka otoportresi 8.63 milyon dolara satılmıştı. Dün geceki rekor ise sanatçının küresel çapta değerinin ne kadar hızla yükseldiğini bir kez daha kanıtladı.

ACININ RESSAMI

1907-1954 yılları arasında yaşayan Frida Kahlo, 18 yaşında geçirdiği ağır trafik kazasının ardından hayatı boyunca 32 ameliyat geçirdi. Çektiği fiziksel ve duygusal acılar, onun sanatının temel kaynağı oldu. Benzersiz üslubu, feminist ikonluğu ve sıradışı hayat hikayesiyle Kahlo, bugün dünyanın en tanınan ve en değerli sanatçılarından biri konumunda.

Frida Kahlo bir kez daha tarihe geçti: Hem sanatıyla hem de kırdığı rekorla…