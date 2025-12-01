4 çocuk annesi kadının meşhur tuzla gelen başarısı: 6 yıldır bu yöntemle geçimini sağlıyor

Çankırı'da yaşayan, 4 çocuk annesi 56 yaşındaki Fatma Şahin, Çankırı-Ankara kara yolunun kenarındaki dükkanda, kentin meşhur tuzunu satarak 6 yıldır evine ekmek götürüyor.

Fatma Şahin, Çankırı'ya gelen ve yoldan geçen vatandaşlara hem tuz satıyor hem de tuzun faydalarını anlatıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlara uzun yıllardır tuz sattığını ifade eden Şahin, mesleğini aşkla yaptığını dile getirdi.

"BURADAN KAZANDIĞIM GELİRLE EVİMİ GEÇİNDİRİYORUM"

Kazandığı gelir ile ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Fatma Şahin, "14 torun sahibiyim. Kadın olarak bu işin zorlukları tabii ki var. Ağır ürünleri kaldırırken zorluk çekiyorum ama bir o kadar da zevkli. Çankırı'nın meşhur tuzu yerin 150 metre altından çıkıyor. Bu tuz, astım ve nefes hastaları gibi çeşitli hastalıklara şifa oluyor. Buradan kazandığım gelirle evimi geçindiriyorum. Elektrik, doğal gaz gibi faturaları ödüyorum. Ürünlerim bittikçe yerine yenisini alabiliyorum. Ama biriktirmiyorum. Çocuklarımla yiyoruz, içiyoruz" dedi.

"ŞİFALI OLAN ÇANKIRI TUZUDUR"

Tuzların faydalarını anlatmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Şahin, "İran tuzları bazı yerlerde Çankırı tuzu diye satılıyor, İran tuzunun bir faydası yoktur, şifalı olan Çankırı tuzudur. Biz de Çankırı tuzu satıyoruz. Vatandaşlara tuzu ve faydalarını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kendim de deniyorum, müşteriye daha sonra öneriyorum. Benim kadın bir işletmeci olmamı vatandaşlar hoş görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta Almanya'dan bile arkadaş ve müşteriler edindim. Bu işi de gücüm yetene kadar sürdüreceğim" dedi.