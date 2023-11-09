Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri makatta ağrı yapar mı?

Rektum kanseri, sindirim sistemi içerisinde rektum adı verilen son bağırsak bölgesinde gelişen bir kanser türüdür. Rektum, kalın bağırsağın son kısmıdır ve dışkının depolandığı ve vücuttan atıldığı bölgedir. Rektum kanseri, genellikle kolorektal kanserin bir parçası olarak kabul edilir ve çoğunlukla adenokarsinom adı verilen hücre tipinden kaynaklanır. Risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü, inflamatuar barsak hastalıkları (örneğin, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı), yüksek yağlı düşük lifli diyet, sigara içme ve obezite yer alır.

Rektum kanseri genellikle bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, kanlı dışkılama, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Erken teşhis, tedavi başarısını artırabilir ve tedavi seçenekleri cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavileri içerebilir. Düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, rektum kanserinin önlenmesinde önemlidir.

Rektum kanseri nedir?

Rektum kanseri, sindirim sistemi içerisinde rektum adı verilen son bağırsak bölgesinde gelişen bir kanser türüdür. Rektum, kalın bağırsağın son kısmıdır ve dışkının geçici olarak depolandığı ve vücuttan atıldığı bölgedir. Rektum kanseri, çoğunlukla adenokarsinom adı verilen hücre tipinden kaynaklanır. Bu kanser, genellikle kolorektal kanserin bir parçası olarak kabul edilir, çünkü kalın bağırsak (kolon) ile rektum aynı sindirim sistemi içinde bulunur ve birbirine bağlıdır.

Erken teşhis ve tedavi, rektum kanseri hastalarının sağkurtulma şansını artırır. Tedavi seçenekleri, kanserin evresine, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavileri içerebilir. Düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, rektum kanseri riskini azaltabilir ve hastalığın erken teşhisine yardımcı olabilir.

Rektum kanseri risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü, inflamatuar barsak hastalıkları (örneğin, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı), yüksek yağlı düşük lifli diyet, sigara içme ve obezite yer alır. Rektum kanseri genellikle belirti vermeden ilerler, ancak ilerledikçe dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler, kanlı dışkılama, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk gibi semptomlar görülebilir. Rektum kanserinin belirtileri şunlar olabilir:

Dışkılama Alışkanlıklarında Değişiklik: İştahta kayıp, kabızlık, ishal veya dışkılama sıklığında değişiklikler gözlemlenebilir.

Kanlı Dışkılama: Dışkılama sırasında veya sonrasında kan veya kan izleri görülebilir.

Karın Ağrısı veya Şişkinlik: Rektum kanseri karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissine neden olabilir.

Zayıflık ve Halsizlik: İştah kaybı, kilo kaybı ve yorgunluk gibi sistemik belirtiler görülebilir.

İdrar Yolu Sorunları: Rektum kanseri idrar yoluna baskı yapabilir ve idrar yaparken sorunlara neden olabilir.

Anemi: Kan kaybı nedeniyle anemi (kansızlık) gelişebilir.

Bu belirtiler rektum kanseri şüphesi oluşturabilir, ancak bu belirtilere sahip olmak kesin olarak rektum kanseri anlamına gelmez. Herhangi bir kişi bu belirtileri deneyimlediğinde bir sağlık profesyoneline başvurmalıdır. Erken teşhis, tedavi şansını artırabilir ve tedavi seçenekleri cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavileri içerebilir.

Rektum kanseri makatta ağrı yapar mı?

Rektum kanseri, rektum bölgesinde yer aldığı için makat çevresinde ağrıya yol açabilir. Kanserli tümörler büyüdükçe, çevredeki dokulara ve sinirlere baskı yapabilir ve bu da makat bölgesinde ağrıya neden olabilir. Bu ağrı genellikle kalıcı veya tekrarlayan bir karaktere sahiptir ve dışkılama sırasında veya sonrasında daha da artabilir. Ancak her rektum kanseri hastası ağrı yaşamaz veya ağrı düzeyi kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Rektum kanseri belirtileri arasında ağrı, dışkılama zorluğu, kanlı dışkılama, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları da bulunabilir. Bu tür belirtileri deneyimliyorsanız veya makat bölgesinde ağrı yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir. Erken teşhis, rektum kanseri tedavisinde kritik bir faktördür.

Rektum kanseri ilk nereye sıçrar?

Rektum kanseri, başlangıçta rektum bölgesinde gelişir ve bu bölgede büyüme eğilimindedir. Ancak kanser ilerledikçe ve tedavi edilmediği takdirde, diğer vücut bölgelerine veya organlara sıçrayabilir. Rektum kanseri genellikle yakındaki lenf düğümlerine metastaz yapar. Lenf düğümleri, kanser hücrelerinin yayılmasına izin veren bir geçiş noktasıdır.

Rektum kanseri ilerledikçe bağırsak duvarını aşabilir ve çevredeki dokulara veya organlara yayılabilir. En sık olarak, karın boşluğundaki diğer organlara (örneğin, karaciğer veya akciğerlere) metastaz yapabilir. Ancak bu yayılma her hastada farklı olabilir, çünkü kanserin davranışı ve yayılma deseni bireysel duruma bağlıdır. Rektum kanseri tedavisi, kanserin yayılma durumu göz önüne alınarak planlanmalıdır.

Rektum kanseri kimlerde olur?

Rektum kanseri, genellikle çeşitli risk faktörlerinin etkileşimi sonucu gelişir. Rektum kanseri riski taşıyan bazı faktörler şunlar olabilir:

Yaş: Rektum kanseri riski yaşla birlikte artar, genellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde daha sık görülür.

Kolorektal Kanser Aile Öyküsü: Ailesinde kolorektal kanser öyküsü olan bireyler, rektum kanseri riski altında olabilir.

İnflamatuar Barsak Hastalıkları: Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi inflamatuar barsak hastalıkları, rektum kanseri riskini artırabilir.

Yüksek Yağlı Düşük Lifli Diyet: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, özellikle yüksek yağlı ve düşük lifli diyetler, rektum kanseri riskini artırabilir.

Sigara İçme: Sigara içmek kolorektal kanser riskini artırabilir.

Obezite: Fazla kilolu veya obez olmak, rektum kanseri riskini artırabilir.

Diyabet: Diyabet hastalarının rektum kanseri riski daha yüksek olabilir.

Genetik Faktörler: Bazı genetik sendromlar, özellikle aile öyküsü içeren Lynch sendromu ve FAP (Familial Adenomatous Polyposis), rektum kanseri riskini artırabilir.

Rektum kanseri her yaş ve cinsiyetten kişileri etkileyebilir, ancak yukarıdaki risk faktörlerine sahip olanlar daha fazla risk altında olabilir. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, rektum kanseri riskini azaltmada önemlidir.

Rektum kanseri olduğunu nasıl anlarız?

Rektum kanseri teşhisi koymak için uzman bir doktora başvurmak gereklidir. Ancak rektum kanseri olabileceğinizi düşünüyorsanız veya belirtiler yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Belirtileri İzleyin: Rektum kanserinin belirtileri arasında dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler, kanlı dışkılama, karın ağrısı, kilo kaybı ve yorgunluk yer alabilir. Bu belirtileri dikkatle izleyin.

Doktora Başvurun: Belirtileriniz varsa veya endişeleriniz varsa bir doktora başvurun. Bir iç hastalıkları uzmanı, gastroenterolog veya onkolog gibi uzmanlar rektum kanseri teşhisi ve tedavisi konusunda yardımcı olabilir.

Fiziksel Muayene: Doktorunuz, fiziksel muayene yaparak rektum bölgesini inceleyebilir.

Tanı Testleri: Tanı koymak için çeşitli testler kullanılabilir. Bu testler arasında kolonoskopi, sigmoidoskopi, rektal muayene, kan testleri, biyopsi ve görüntüleme çalışmaları (örneğin, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme) bulunabilir.

Tanıdan Sonra: Tanı konulduktan sonra, kanserin evresi ve yayılma durumu belirlenebilir. Tedavi seçenekleri, tanıya bağlı olarak belirlenecektir.

Rektum kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi şansı artar. Belirtileriniz veya risk faktörleriniz varsa, doktora başvurarak ve düzenli olarak tarama testlerini yaptırarak rektum kanseri teşhisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Rektum kanseri evreleri nelerdir?

Rektum kanseri, evreleme adı verilen bir süreçle kanserin yayılma derecesine göre sınıflandırılır. Rektum kanserinin evreleri şunlar olabilir:

Evre 0 (Tis): Kanser, rektumun iç yüzeyine sınırlıdır ve çevre dokulara veya lenf düğümlerine yayılmamıştır. Bu aşama bazen "karsinoma in situ" olarak adlandırılır.

Evre I: Kanser, rektumun iç yüzeyinden dış tabakasına doğru ilerlemiştir, ancak lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Evre II: Kanser, rektumun daha derin katmanlarına ve çevre dokulara yayılmış olabilir, ancak lenf düğümlerine hala yayılmamıştır.

Evre III: Kanser, rektumun daha derin katmanlarına ve çevre dokulara yayılmış ve yakın lenf düğümlerine de ulaşmıştır.

Evre IV: Kanser, rektumun dış tabakasından uzak bölgelere, uzak organlara (örneğin, karaciğer veya akciğer) veya diğer lenf düğümlerine yayılmıştır.

Rektum kanserinin evresi, tedavi seçeneklerini ve prognozu etkileyebilir. Tedavi planı, kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Bu nedenle, rektum kanseri teşhisi konulduğunda ve kanserin evresi belirlendiğinde, uzman bir doktorla yakın işbirliği yapmak önemlidir.

Rektum kanseri tedavileri nelerdir?

Rektum kanseri tedavisi, kanserin evresine, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Rektum kanseri tedavi seçenekleri şunlar olabilir:

Cerrahi Müdahale: Rektum kanserinin tedavisinde cerrahi müdahale sıkça kullanılır. Tümörün çıkarılması amacıyla rektumun bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması (rektozektomi) gerekebilir. Lenf düğümleri de kontrol edilir ve gerektiğinde çıkarılır.

Radyoterapi: Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya küçültmek için yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Rektum kanseri tedavisinde radyoterapi, cerrahi öncesi veya sonrası kullanılabilir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için ilaçların kullanılmasıdır. Rektum kanseri tedavisinde radyoterapi ile birlikte kullanılabileceği gibi, bazen cerrahi sonrası da kullanılır.

Hedefe Yönelik Tedaviler: Bazı rektum kanseri hastaları için özel olarak tasarlanmış hedefe yönelik tedaviler mevcuttur. Bu tedaviler, kanser hücrelerinin belli hedeflerini hedef alarak çalışır.

İmmünoterapi: Bazı durumlarda, immünoterapi adı verilen tedavi yöntemleri kullanılabilir. Bu tedaviler, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı harekete geçirmeyi amaçlar.

Rektum kanseri tedavisi, genellikle bu tedavi yöntemlerinin bir kombinasyonunu içerebilir. Tedavi planı, kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Hastalar, onkologlarıyla işbirliği yaparak en uygun tedavi planını belirlemelidir. Erken teşhis ve tedavi, rektum kanseri tedavisinde önemlidir ve tedavi sonrası hastaların yaşam kalitesini artırabilir.







