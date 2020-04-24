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O ilaç koronavirüs tedavisinde başarısız oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için kullanılmak üzere yapılan testlerde en iyi içeriğe sahip olduğu tahmin edilen Remdesivir isimli ilaca yapılan ilk tam deneme sonucu çıktı. Sonuçlar Remdesivir'in Koronavirüs tedavisinde etkili olmadığını ortaya koydu.

O ilaç koronavirüs tedavisinde başarısız oldu!

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın da 'umut verici' olarak nitelendirdiği ve dünya genelinde Koronavirüs tedavisi ihtimali nedeniyle stokları tükenen Remdesivir ilacı yapılan tam denemelerde başarıya ulaşamadı.

237 hastanın bazılarına Remdesivir verildi, bazılarına verilmedi. İlacın herhangi bir işe yaramamasının yanı sıra yan etkiler nedeniyle deneme erken durduruldu. 158 hasta Remdesivir ile tedavi edilmeye çalışılırken 79 kişi de placebo etkisinde kaldı. İki grup arasında tedavi sürecinde hiçbir değişiklik görülmedi. Remdesivir alanların yüzde 14'ü, almayanların yüzde 13'ü hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in tedavide başarısız olduğunu kendi de yayınladı fakat daha sonra kaldırdı. DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic yayımlanan belgenin yanlışlıkla olduğunu, "DSÖ uzmanları tarafından hazırlanan taslak bir belge yanlışlıkla yüklendi ve daha sonra kaldırıldı. Belge şu an geniş bir kontrolden geçiyor ve son hâlinin hazır olmasını bekliyoruz" sözleriyle aktardı.

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