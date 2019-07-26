Renault Grubu faaliyet karını yüzde 5,9’da tutmayı başardı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu'nun, ilk yarı yıl faaliyet karı 1 milyar 654 milyon avro olarak gerçekleşirken bu rakam cironun yüzde 5,9’una tekabül etti

Renault açıklamasına göre, Renault Grubu’nun cirosu 2019 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 28 milyar 50 milyon avro olarak gerçekleşti.

AVTOVAZ hariç otomotivin cirosu 24 milyar 791 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2018’in ilk yarısına kıyasla yüzde 7,7 düşüş gösterdi. Bu daralmanın esas sebebi, satış hacminde 4,6 puanlık düşüş oldu. Söz konusu düşüş Türkiye, Fransa ve Arjantin’deki satışlarda yaşanan azalma ve bayi stoklarındaki daralmadan kaynaklandı.

İş ortaklarına yapılan satışlar, düşen Nissan Rogue üretimi, İran pazarının 2018 Ağustos’tan bu yana kapalı olması ve Avrupa’da dizel araç talebindeki daralma sebebiyle 3,1 puanlık düşüş kaydetti.

Grubun faaliyet karı 1 milyar 654 milyon avro olarak gerçekleşti. Cironun yüzde 5,9’una tekabül eden bu rakam 2018’in 1 milyar 734 milyon avro olarak gerçekleşmişti