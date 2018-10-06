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Renault Zoe İconic fark yaratabilecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv üreticisi Renault, 2012 yılından beri ürettiği beş kapılı süpermini elektrikli otomobili Renault Zoe için sınırlı sayıda üretilecek olan İconic adındaki özel bir sürümü 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkardı. İşte detaylar.

Renault Zoe İconic fark yaratabilecek mi?

Halihazırda Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili olan Renault Zoe, şimdiye kadar 110.000 adet sattı. Fransız otomotiv üreticisinin elektrikli otomobiller konusundaki uzmanlığını temsil eden Zoe, altı yıllık kariyerini geride bıraktı. Renault ise Zoe’nin altı yıllık başarılı kariyerinde elde ettiği yüksek satış rakamlarını kutlamak için bugün ziyaretçilere kapılarını açan 2018 Paris Otomobil Fuarı’na “İconic” adı altında özel bir Zoe sürümünü tanıttı.

Renault Zoe Iconic, 300 km’lik maksimum menzile sahip bataryalarla beslenen R110 ve Q90 elektrik motorları ile sunulacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan Zoe İconic için ön siparişlerin ne zaman alınmaya başlayacağı ve fiyatlar ise yakında açıklanacak. Şimdi gelelim Renault Zoe Iconic’i özel yapan bazı ayrıntılara.
Bu ayrıntılar büyük ölçüde kozmetik anlamda. Yeni Highland Grey dış boyaya sahip olan Zoe İconic, 17 inçlik alüminyum jantlarla geliyor. Kabin içinde ise antrasit renkli suni deri / kumaş döşemeler yer alıyor. Öte yandan bu özel Zoe sürümünde bir de ergonomik yenilik mevcut. Bagaj bölmesinde yükleme eşiği ile aynı hizada olan ikinci bir bagaj tabanı ile aracın şarj kablolarının muhafaza edilebilmesi için özel bir bölme yaratılmış.

Son olarak Renault, Zoe İconic kullanıcılarına uzun yolculuklarını planlayabilecekleri bir akıllı telefon uygulaması sunuyor. Sürücülerin günlük rutinlerini kolaylaştırmak için sunulacak olan bu servis, seyahat süresi ve pil şarjı durumu gibi bilgileri eş zamanlı olarak sürücüye aktararak en uygun elektrikli şarj noktasını öneriyor.

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Renault Renault Zoe İconic

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