Rengarenk farlarla çarpıcı göz makyajı nasıl yapılır?

Far paletinde görünce hayran kaldığınız o rengarenk farları kullanmaktan korkmayın. Her far, tonu ne olursa olsun mükemmel bir şekilde kullanılabilir. Bilmeniz gereken tek şey nasıl kullanacağınız. Tabii biz de bunu anlatmak için buradayız! Anlatacağımız birkaç püf nokta ve teknikle göz kapaklarınızı bir tuval gibi kullanabilir, harikalar yaratabilirsiniz. Bunu yapmak için sadece far paletlerine değil, birkaç yardımcı ürüne de ihtiyacınız var. Ancak ürünlere geçmeden önce rengarenk farları nasıl bir arada kullanabileceğinize bakalım.

Gökkuşağını kıskandıracak rengarenk göz makyajı önerileri

Far paletlerinde ihmal edilen bir renkle başlayalım. Mor ve lila ile harikalar yaratmaya hazır mısınız? Mor farı kirpik diplerinin hemen üzerindeki hat boyunca uygulayın. Aynı işlemi alt kirpik dipleriniz için de yapın. Ardından lila rengini göz kapağınız ve katlanma bölgenize sürün. Birbirini tamamlayan bu iki rengi, karıştırma fırçasıyla göz kapaklarınızın üzerinde güzelce harmanlayın. Ortaya göz alıcı bir görünüm çıkacağına eminiz.

Şimdi özellikle gece makyajlarınızda kullanabileceğiniz renklere geçelim. Bu konuda saks mavisi ve mordan yardım alabiliriz. Göz kapağınıza saks mavisi bir far uygulayın. Bu far ışıltılı olursa gece makyajına daha çok yakışır. Ardından göz kapağının katlanma bölgesi ve dış köşelerine mor far uygulayın. Bu etkileyici makyajı isterseniz eyelinerla isterseniz sadece rimelle noktalayın, zevkinize kalmış.

Daha sıra dışı bir makyaj istiyorsanız gelin, gökkuşağına özenelim. Göz kapaklarınızın tümüne tatlı bir pembe rengi uygulayın. Gözün dış köşelerinde mor renkte bir far kullanın. Bu makyajın en vurucu kısmı için göz pınarlarına sarı far uygulayın! Makyajı tamamlamak için mor ve pembe rengi alt kirpik diplerinde de kullanabilirsiniz. Bu cesur makyajla tarzınızı zirveye taşıyacağınızdan eminiz.

Son bir makyaj önerisi daha: Pembenin maviyle dostluğunu biliyor musunuz? Bu iki rengi göz kapaklarınızda kullanırsanız ne kadar iyi anlaştıklarını fark edebilirsiniz. Göz kapağınızın tümüne tatlı bir pembe farı uygulayın. Göz pınarlarınızda bebe mavisi bir far rengi kullanın. Alt kirpik diplerinizde ise mor renk kullanarak makyajınızı tamamlayın. İşte, karşınızda rengarenk ve tüm tabuları yıkan bir makyaj daha!

Renkli göz makyajı için birkaç yardımcı ürüne de ihtiyacınız var. Renklerin göz kapaklarınızda palette durduğu gibi durmasını istiyorsanız mutlaka far bazı kullanmalısınız. Böylece far rengi pigmentini daha iyi yansıtırken kalıcılığı da artar. Bu makyaj stilinde far fırçasının da önemi büyük. Renkli far kullanırken doğal değil, sentetik kıllara sahip bir fırça tercih etmelisiniz. Sentetik fırçalarla far pigmentinden daha çok verim alabilirsiniz. Yassı yapıda bir far fırçası, renkli farları etkili kullanmak için uygun. Bu fırçayla farları tampon hareketleriyle göz kapaklarınıza yayabilirsiniz.

1. Bu farın renklerine aşık olacaksınız

Rengarenk bir göz makyajı için elbette birçok rengin yer aldığı bir far paletine ihtiyacınız var. NYX Ultimate Shadow Palette Brights, rengarenk göz makyajlarında size yardımcı olabilir. Aklınıza gelebilecek her canlı rengi içeren far paletiyle sıra dışı makyajlar yapabilirsiniz. Renkli bir göz makyajında en önemli konulardan biri pigment. Bu far paleti, pigmenti en yoğun ürünlerden biri. Renkler palette görüldüğü gibi göz kapaklarınızda da canlı durur ve kadifemsi dokusuyla etkileyici bir görünüm sağlar.

Birbirinden güzel 16 rengin buluştuğu far paletini yakından incelemek için buraya tıklayın.

2. Pastel renklere ne dersiniz?

Parlak ve canlı renklerdense pastel tonlarını tercih edenler vardır aramızda. Pastel sevdanız renkli göz makyajı yapmanıza engel değil! New Well Handmade Eyeshadow Palette, pastel sevginizi ikiye katlayabilir. 24 farklı rengi bir arada sunan palette soft toprak tonlarının yanı sıra mavi, pembe ve yeşil gibi pastel renkler de var. Bu renklerle yapacağınız göz makyajı, bakışlarınıza daha yumuşak bir görünüm katar. Bu harika far paletinin bir özelliği daha var: Nemlendirici etkili farlar, göz kapaklarınızın kurumasını engeller.

Buraya tıklayarak bu güzel far paletini sepetinize ekleyebilirsiniz.

3. Bakmaya doyamayacağınız renkler bir arada

Renk seçiminde özgür olmak, aklınıza gelen her türlü rengi kullanarak göz makyajını bir sanata çevirmek istiyorsanız size büyük bir far paleti gerek. Bunun için Revolution Maxi Reloaded Big Shot Far Paleti'ne mutlaka göz atmalısınız. 45 farklı far rengi bulunan palette renklerin mat ve ışıltılı seçenekleri de var. Mat ve ışıltılı far renklerini bir arada kullanarak gözlerinize derinlik kazandırabilir, gölgeli ve estetik göz makyajları yapabilirsiniz. Renk pigmenti olarak da yüksek performans gösteren far paletiyle kendi makyözünüz olabilirsiniz.

Birbirinden canlı renkler arasında kaybolmak için buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz.

4. Hem uygun fiyatlı hem rengarenk

Rengarenk göz makyajları yapmak istiyor ama bütçe dostu bir ürün arıyorsanız size bir önerimiz var. Ultimate Far Paleti'nde 16 farklı ton bulunuyor. Mat, ışıltılı, saten ve metalik renklerin bir arada bulunduğu bu palet ile göz alıcı makyajlar yapabilirsiniz. Far paletinin tozutmayan formülü size kolay kullanım imkanı verir, kadifemsi dokusu ise net bir görünüm sağlar. Bu kullanışlı far paleti, uygun fiyatıyla da bütçe dostu ürün arayanları sevindirebilir.

Bu rengarenk far paletine uygun fiyata sahip olabilmek için buraya tıklayın.

5. Daha kaliteli bir makyajın sırrı: Far bazı

Canlı renklerle makyaj yapacaksak bize temiz bir tuval gerek. Yani göz kapaklarınızı hayal ettiğiniz rengarenk makyaja hazırlamalısınız. Bunun için ihtiyacınız olan en önemli şey far bazı. Göz makyajına başlamadan önce far bazı kullanırsanız renkler daha canlı ve net görünür. Bu konuda Farması Göz Farı Bazı'ndan yardım alabilirsiniz. Bu far bazı, makyajın dağılmasını önler ve kalıcılığını artırır. Böylece birden fazla renk kullandığınız göz makyajı, gün sonuna kadar aynı kalır. Sadece farınız için değil, eyeliner ve göz kalemi gibi farklı göz makyajı ürünlerinizin de dağılmaması için bu far bazını kullanabilirsiniz.

Buraya tıklayarak Farmasi Far Bazı'nı makyaj çantanıza ekleyebilirsiniz.

6. Bu far fırçası tam size göre

Far pigmentlerinden daha iyi bir verim alabilmek için sentetik kıllara sahip bir fırçaya ihtiyacınız var. Nascita Pro Pencil Brush Fırça, bu konuda işinize yarayabilir. Yassı yapıdaki fırça ile rengarenk farları göz kapağınızda rahatça dağıtabilir, farklı renkleri özgürce karıştırarak harikalar yaratabilirsiniz. Rengarenk göz makyajlarının yanında ince detaylar için de kullanabileceğiniz far fırçası, favoriniz olacak bir ürün. Göz makyajlarında sıkça tercih edilen bu yassı fırça, makyaj çantanızdaki yerini bir an önce almalı.

Bu far fırçasını satın almak için buraya tıklayın.

7. Göz makyajının püf noktası: Sabitleme spreyi

Eğer farınız istediğiniz pigmenti ve canlı görünümü sunmuyorsa size pratik bir bilgi verelim. Makyaj sabitleme spreyini farınızın etkisini artırmak için kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Tek yapmanız gereken makyaja başlamadan önce sabitleme spreyini far fırçasına sıkmak. Böylece kullanacağınız far, fırçaya daha yoğun olarak tutunur ve göz kapaklarınızda daha canlı durur. Bu aşamada vegan formüllü NYX Professional Makeup Makyaj Sabitleyici'den yardım alabilirsiniz. Aydınlık bitişli bu sabitleyiciyle daha canlı göz makyajları yapabilirsiniz. Üstelik bu makyaj sabitleyicisini yüz makyajınızda da kullanabilirsiniz.

Buraya tıklayarak makyajınızın kalıcılığını ve canlılığını artıracak makyaj sabitleyicisine ulaşabilirsiniz.