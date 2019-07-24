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Rengarenk 'halı tarlası'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde renklerinin pastelleşmesi için tarlalara serilen yüzlerce halı, renk cümbüşüyle görsel şölen oluşturuyor.

Rengarenk 'halı tarlası'

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde renklerinin pastelleşmesi için tarlalara serilen yüzlerce halı, renk cümbüşüyle görsel şölen oluşturuyor.
Döşemealtı ilçesi, temmuz ayının gelmesiyle halı tarlasına döndü. Nem oranının kent merkezine göre düşük, güneş ışınlarının daha yakıcı olması nedeniyle halılar, renklerinin pastelleşmesi için hasat dönemi sona eren Döşemealtı'ndaki tarlalara serildi. Yüzlerce el ve makine dokuması halı ile kilim, önce steril havuzlarda yıkanıyor. Temizlenen halı ve kilimler, onlarca dekarlık alanda 1 aydan 3 aya kadar bekletiliyor. Halılar daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, İran ve Afganistan'a ihraç ediliyor. Birbirinden özel motiflerde süslenmiş halılar, pastelleşen yeni renkleriyle göz kamaştırıyor.
KLİP ÇEKİMLERİ YAPILDI
Halı tarlalarındaki renkli görüntüler, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra müzik klibi yapımcılarının da dikkatini çekiyor. Geçen yıl farklı yabancı haber ajansları da renkli görüntüleri abonelerine servis etti.
Yöredeki köylü kadınların ve yaz harçlığını çıkarmak isteyen öğrencilerin emek verdiği halı tarlalarında mesai saat 08.00'de başlıyor, 17.00'de sona eriyor. Değerli halıların da sergilendiği tarlalar, güvenlik önlemi amacıyla 24 saat koruma altında tutuluyor.
PROJEKTÖR, BEKÇİ VE KAMERALARLA 24 SAATLİK KORUMA
Halı tarlasında yıllardan beri çalışan ve ekip başı olan Ayşe Akbaba (50), halı ve kilimlerin renk vermesi için yaklaşık 3 ay burada çalıştıklarını söyledi. Fabrikada halıların renklerine göre yıkamadan geçirildiğini belirten Akbaba, kırkma işleminin ardından halıların güneş yolculuğunun başladığını aktardı. Akbaba, “Her türlü halı modelini burada bulabilirsiniz. Halının rengini alması için en az 1 ay güneş altında bekliyor. Bu sene çok fazla yağmur olduğu için halıları geç sergilemeye başladık. Alan 24 saat korunuyor. Projektörler, bekçiler ve kameralarla koruma sağlıyoruz" dedi.
YAĞMUR VE RÜZGARLI HAVALAR KORKUTUYOR
Halı tarlasında çalışan Ümmühan Zingal (48) ise saat 08.00'de işe başladıklarını söyledi. Sıcağın altında çalışmaya alıştıklarını belirten Zingal, yağmurlu ve rüzgarlı havaların kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.
Hacer Çotur (45) da 5 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Eskiden kendilerinin halı dokuduğunu anlatan Çotur, “Şimdi dokumaz olduk, bu işle uğraşıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rengarenk 'halı tarlası'Rengarenk 'halı tarlası'Rengarenk 'halı tarlası'Rengarenk 'halı tarlası'

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