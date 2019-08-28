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Research Türkiye Eylül’de çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

İş dünyasının merakla beklediği alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip Research Türkiye Gazetesi, 5 Eylül’de okurlarıyla buluşacak.Ekonominin gündemini yakından takip ederken, iş dünyası, yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar ve KOBİ’ler için vazgeçilmez bir referans kaynağı olacak olan Research Türkiye gazetesi ‘’Deneyimini En İyi Yöneten Markalar’’sloganıyla 100.000 adet tiraj hedeflenmekte.

Research Türkiye Eylül’de çıkıyor

İş dünyasının merakla beklediği alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip Research Türkiye Gazetesi, 5 Eylül’de okurlarıyla buluşacak.
Ekonominin gündemini yakından takip ederken, iş dünyası, yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar ve KOBİ’ler için vazgeçilmez bir referans kaynağı olacak olan Research Türkiye gazetesi ‘’Deneyimini En İyi Yöneten Markalar’’sloganıyla 100.000 adet tiraj hedeflenmekte. Bayilik ve franchise veren yerli-yabancı markaların haber ve tanıtımlarına imkan sağlayan girişimciler ve yatırımcıların özel röportajlarını içeren araştırma ve marka gazetesi uzun soluklu bir reklam alanı içermekte.
Research Türkiye Franchise veren markaları, kendi işini kurmak isteyen ve iş fırsatlarını düzenli olarak takip eden yatırımcı adaylarını, franchise sektörüne mal ve hizmet vermek isteyen tedarikçi firmaları ve satış noktalarını arttırarak büyümeyi hedefleyen markaları buluşturuyor.
Research TÜRKİYE Gazetesi Google Play ve Turkcell Dergilikte de okuyucularıyla buluşuyor. Research Türkiye, her ay değişen sayısı ile birlikte konuların da değişerek devam edeceği marka gazetesi içeriği global dünyanın etkisiyle ve siz takipçilerimizin markaya olan ilgisine yönelik farklılıklara yer vermeye devam edecek.
Kadın giyim ürünlerinde payını giderek artıran Sarar Kadın Bölümü Başkanı Gözde SARARResarch Türkiye’ye deneyimlerini paylaştı. Stratejik Pazarlama ve Marka Uzmanı Yelda İpekli, marka olmanın yollarını, müşteriye ulaşabilme stratejilerini sizler için Resarch Türkiye ile paylaştı. Türkiye’de giyim konusunda önemli konuma sahip ve toplumun her kitlesine hitap eden bir marka olan “Defacto” Research Türkiye gazetesinin ilk sayısında yaptığı sosyal sosyal sorumluluk projelerini anlattı.
Research Türkiye Gazetesi hem marka araştırmaları hem de iş dünyasıyla birlikte birçok ismi her sayıda konuk olarak bulunduracak, kadın ve yeni nesil için yeni iş fırsatların gelişimi göz önünde tutularak araştırmalarını yapacak.

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