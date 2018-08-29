Resident Evil 2 Remake için 2 yeni video

Genel olarak bakıldığında Resident Evil kronolojisini 3 temel bölüme ayırabiliriz. İlk bölüm, seriyi efsane haline getiren, oyun dünyasında hatırı sayılır bir yer edinmesine zemin hazırlayan ilk 3 oyundan oluşuyor.

Sonrasında ise ikinci 3’leme geliyor. Yani korku öğelerinin azaltılarak, serinin aksiyon temelli bir hale gelmesine zemin hazırlayan RE4, 5 ve 6’dan bahsediyoruz. Son bölümü ise Resident Evil 7 ile başlayan ve serinin köklerine dönme sinyalleri verdiği yeni dönem şeklinde tanımlayabiliriz.

Ne olursa olsun, Resident Evil, Resident Evil 2 ve Resident Evil 3’ün serinin fanları üzerinde apayrı bir yeri vardır. Seri özellikle ikinci oyun ile hikaye ve dinamikler anlamında zirve yapmıştı.

Bu durumun az çok farkında olan Capcom, Resident Evil 2’yi yeni konsollar için tekrardan oynanabilir hale getireceğini açıklamıştı. Bu bağlamda başlayan çalışmalarda artık sona gelindi.

25 Ocak’ta PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan RE 2, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de yenilenen senaryosuyla oyun severlere bambaşka bir deneyim sunacak.

Geçtiğimiz gün Dengeki Online ve IGN tarafından Resident Evil 2 için 2 yeni video paylaşıldı. Bu videolarda oyunda kontrol edeceğimiz Claire Redfield ve Leon S. Kennedy karakterlerini görüyoruz.

Dilerseniz bu videolara buradan göz atabilirsiniz.

