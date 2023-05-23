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Resimde saklanan kediyi çok az kişi görebiliyor! 10 saniye içerisinde bulabilirseniz keskin gözlere sahipsiniz demektir

23.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optik illüzyonlar farklı çeşitleriyle dikkat çekiyor. Bazı illüzyonlar IQ'yu ölçerken bazıları ise karakter özelliklerimizi açıklıyor. Aşağıda yer alan resim ise gözlerinizin ne kadar keskin olduğunu ölçüyor. Resimde saklanan kediyi gören çok az kişi bulunuyor.

Resimde saklanan kediyi çok az kişi görebiliyor! 10 saniye içerisinde bulabilirseniz keskin gözlere sahipsiniz demektir

Optik illüzyonda resmin herhangi bir yerinde gizlenen kediyi 10 saniye içinde görebilmek için teleskopik görüşe sahip olmak gerekiyor. Dikkatinizi ve bakış açınızı ölçen bu resim en zorlu optik illüzyonlar arasında yer alıyor.

İnsanlar görüntüde gizlenen kediyi göremediği için görüntü kısa süre önce viral oldu.

Olağanüstü gözlem yetenekleriniz olup olmadığını görmek istiyorsanız, kediyi 10 saniye içinde bulup bulamayacağınıza bakın. Optik yanılsamayı çözmenin anahtarı, yakından dikkat etmek ve görüntünün tüm alanlarını kontrol etmektir.

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Neyse ki bu tür bulmacaları tamamlamak, zihninize meydan okumanıza yardımcı olmak için iyidir. Bu sadece eğlence için değildir, optik illüzyonlar bazıları için büyük bir beceri testi olabilir.

Aslında, araştırma bilim adamları görsel sistem işlevlerini test etmenin bir yolu olarak genellikle beyin jimnastiği kullanırlar. Şimdi, görseldeki kediyi bulmakta zorlanıyorsanız merak etmeyin, kediyi aşağıda yuvarlak içine aldık.

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Ancak hayvanı belirlenen süre içinde bulmayı başardıysanız, bu sizin teleskopik görüşünüz olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca gözlem becerileriniz hakkında da çok şey belirleyecektir.

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