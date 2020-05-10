Resimli Anneler Günü mesajları 2020: Tüm anneler için en hoş mesajlar!..

Bir yıl daha geçti ve bir kez daha hemen hemen tüm dünyada annelere adanmış o güzel güne geldik. Tüm annelerin 2020 Anneler Günü kutlu olsun. Bugün anneniz, anneanneniz, babaanneniz kayınvalideniz yani yakınınız olan veya olmayan çevrenizdeki tüm annelerle derlediğimiz yazılı veya resimli Anneler Günü mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte bu özel günde tam da Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda paylaşımlık Anneler günü mesajları...
Derlediğimiz listede sadece metin mesajlar ile birlikte resimli Anneler Günü mesajları da bulunmaktadır. İsterseniz sadece resim paylaşabilir isterseniz de resimle beraber bir metin paylaşarak çift mesaj göndermiş olursunuz.
Annelerine kısa ama öz ve şık bir msaj göndermek isteyenler için en güzel kısa Anneler Günü mesajları...
Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem.
Bu özel gün için Mynet olarak hazırladığımız orijinal Anneler Günü mesajları ile annenize olan sevginizi, minnettarlığınızı paylaşabilir, ona aldığınız hediyeye güzel bir not olarak iliştirebilirsiniz.
Özel günlerin en özeli bugün Anneler günü. Ama anneciğim benim için her gün anneler günü.
365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.
Canım annem, yüreğimin en nadide köşesi her zaman senindir. Anneler günün kutlu olsun.
Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.
Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.
Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.
Anne sevgisi gibi yoktur. Anneciğim sen beni karşılıksız sevdin, büyüttün, yetiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ellerinden öper Anneler gününü kutlarım.
Evimizin direği, cefakar sevgi dolu anam. Beni yetiştirdin büyüttün, sana borcumu nasıl öderim?.. Anneler günün kutlu olsun ellerinden öperim.
Anne sevgisi gibi var mıdır? Anneciğim senin yerin bir başkadır, kalbimin en yüce köşesidir. Anneler günün kutlu olsun niye yıllara...
Anneler, çocukları için her türlü zorluğa katlanır, bizler de borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, annelerimizi sevgimizle yüceltmeliyiz. Annenizin, kayınvalidenizin anneler gününü kutlarım.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Ellerin bir melek büyüsü, gözlerin merhamet, sesin bülbüllerde, ağıtın bitmez anne. Her mevsim açan güllerde, ipek yüzün her son baharda, kımıldayan sensin seher yunağında. Seni çok seviyorum canım annem. Anneler günün kutlu olsun…
Canım annem, beni bugünlere sen getirdin. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun.
Anneciğim sen hep hayatımın pusulası oldun, sevginle, emeğinle fedakarlıklarla beni yetiştirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun.
Babalar kıskanmasın, annelerin yeri ayrıdır. Senin de yerin kalbimde bir başkadır anneciğim. Anneler günün kut olsun.
İnsan sevinince annesine koşar, korkunca anne diye yardım ister, sevgiyi ilk anneden öğrenir. Ben de sevgiyi hayatı önde senden öğrendim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
Canım anneciğim, sen ki benim için nice uykusuz geceleri katlandı, sınavlara girerken endişelendin dualar okudun, her zor anımda yanındaydın. Sana olan sevgim ve borcum asla tükenmez. Anneler günün kutlu olsun.
Gülünce yüzünde çiçekler açan, gözleri sevgiyle bakan canım anneciğim. Anneler gününü kutluyor, her gününün böyle güzellikle dolu olmasını diliyorum.
Bana düştüğümde kalkmayı, ateşe dokunduğumda acıyı ve en önemlisi sevgiyi öğrettin. Ben Senden her şeyi öğrendim de anneciğim, yalnız unutmayı öğrenemedim. Anneler günün kutlu olsun.
Benim için her zorluğa katlanan, her zaman yanımda olan, değeri asla biçilemeyen, dünyanın en güzel, en melek annesinin anneler günü kutlu olsun.
Kulağımda tatlı sesin, ninni yavrum uyu dersin, sevgi bağın eksilmesin anneciğim, biriciğim. Biricik yavrun anneler gününü kutluyor.
Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Sana sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum... iyi ki varsın.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım Senin sıcak kucağın. Gönlümdeki en derin sevgi, Senin eşsiz sevgin. Anneler günün kutlu olsun, dünyanın en güzel annesi.
Dünyada senden kıymetli kim var ki bir taneciğim. Sen olmasan ben de olmazdım canım annem. Hayatımı, her şeyimi sana borçluyum. İyi ki doğdun güzeller güzeli annem…