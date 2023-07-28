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  4. RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023: En yeni, en güzel, dualı, hadisli sözler ile birlik ve beraberliğin simgesi Aşure günü mesajları BURADA!

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023: En yeni, en güzel, dualı, hadisli sözler ile birlik ve beraberliğin simgesi Aşure günü mesajları BURADA!

28.07.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü mesajları Muharrem ayının 10. gününün gelmesi ile birlikte internette araştırılmaya başlandı. Bugün birçok kişi WhatsApp mesajlaşma uygulamasının yanı sıra Instagram, Facebook, Twitter ve Threads gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunacak. En yeni, en güzel, dualı, hadisli sözler ile birlik ve beraberliğin simgesi Aşure günü mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel, yeni, farklı ve resimli Aşure günü mesajları...

RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2023: En yeni, en güzel, dualı, hadisli sözler ile birlik ve beraberliğin simgesi Aşure günü mesajları BURADA!

Aşure günü mesajları ile ilgili araştırmalar 28 Temmuz 2023 Cuma günü hız kazandı. İslam tarihinde birçok önemli olayın gerçekleştiği bu mübarek günde sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz en yeni, en güzel, dualı, hadisli sözler ile birlik ve beraberliğin simgesi Aşure günü mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni, resimli Aşure günü mesajları...

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

”Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır.” (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure Gününüz kutlu olsun.”

”Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.”

”Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.”

”Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.”

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”Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.”

”Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. Aşure Gününüz Mübarek Olsun…”

”Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun…

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2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri:

  • Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

  • Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

  • Sadaka verilmeli,

  • Gusletmeli,

  • İlim öğrenmeli.

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