RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023: En yeni, 'Hayırlı cumalar' sözleri ile anne, baba, eş için bayraklı, hadisli, yılın son cuma mesajları

Resimli cuma mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul'da cuma namazı saat 13.11'de, Ankara'da 12.55'te, İzmir'de ise 13.18'de kılınacak. Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" olarak belirlendi. En yeni, 'Hayırlı cumalar' sözleri ile anne, baba, eş için ayetli, dualı, resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

ANNE, BABA VE EŞ İÇİN RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve istifadeli Cumalar. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

"Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…"

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (S.A.V) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(C.C) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Kulluğu, yolunun yolculuğunu ve kullarının sürûrunu umudumuzun ufku ve ruhumuzun huzuru kıl Yâ Rab... Hayırlı Cumalar.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:11

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:55

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:18

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:45

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:04

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:26

MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:48

MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:33

GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:37

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:45





