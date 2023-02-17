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  4. RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! Sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz dualı, etkileyici Cuma ve resimli Miraç Kandili mesajları BURADA!

RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! Sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz dualı, etkileyici Cuma ve resimli Miraç Kandili mesajları BURADA!

17.02.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili mesajları, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıktığı bu mübarek günü sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler tarafından cuma mesajları ile birlikte araştırılıyor. Biz de Sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz dualı, etkileyici cuma ve resimli Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte WhatsApp, Facebook, Twitter ile Instagram'dan paylaşabileceğiniz en yeni, güzel, anlamlı ve resimli Miraç Kandili mesajları...

RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! Sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz dualı, etkileyici Cuma ve resimli Miraç Kandili mesajları BURADA!

Miraç Kandili mesajları 17 Şubat 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu anlamlı gün, Müslümanlar tarafından mübarrk kabul edilen cuma gününe denk geldi. İslam alemi için dualı, ayetli 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli Miraç Kandili mesajları merak konusu oldu. İşte, 2023'e özel en yeni cuma mesajları ile resimli miraç kandili mesajları...

RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023

Allah'ın selamı rahmeti, rereketi üzerimize olsun! Miraç Kandili'niz münbarek, cumanız hayırlı olsun.

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Ey Rabbim bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet dünyasından bir damlada olsa nasiplenmeyi kısmet eyle…

1

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

2

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

3

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

4

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı Cumalar.

5

Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…

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Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

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Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

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MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

miraç-kandili

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

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MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

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Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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