RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI BURADA! 2023'e özel yeni, hadisli, dualı 'Üç aylarınız mübarek olsun' sözleri ve resimli üç aylar mesajları

Üç aylar mesajları 23 Ocak 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan Üç aylar bugün itibariyle başladı. Biz de sevdiklerinizle paylaşmanız için 2023'e özel yeni, hadisli, dualı 'Üç aylarınız mübarek olsun' sözleri ve resimli üç aylar mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte en yeni 2023 resimli üç aylar mesajları...

ÜÇ AYLAR MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Üç aylarınız mübarek olsun. Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun.

Üç aylarınız mübarek olsun! İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle...

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülününün kokusunun üzerinizde olmasu temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun...

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, Cumamız mübarek olsun…

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Üç aylar Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsar. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4’ü bu aylardadır. Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (S.A.V.) şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Muhammed (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır."

Recep Ayının ilk 10 günü boyunca okunacak dua ise şu şekildedir: Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

RECEB AYI OKUNACAK TESBİH VE DUALAR

10 gün boyunca 100 kez "Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum" çekilmelidir. Türkçe anlamı: "Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim." 10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed çekilmelidir. Türkçe anlamı ise şu şekildedir: "Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

10 gün boyunca 100 kez Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim çekilmelidir. Türkçe anlamı şöyledir: "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. Bu günden itibaren 2023 yılı için oruç ibadeti başlamış olacak. 30 gün sonra ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ise 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak.

