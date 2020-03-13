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Resimli ve Anlamlı Cuma mesajları 2020: Sağlık dileklerinizi yakınlarınızla paylaşın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Bir Cuma gününe daha geldik. Koronavirüs tehdididin gölgesinde bugün Cuma mesajları ile yakınlarımızla dualarımızı, sağlık ve mutluluk temennilerimizi paylaşalım. İşte en güzel ve anlamlı cuma mesajları...

Resimli ve Anlamlı Cuma mesajları 2020: Sağlık dileklerinizi yakınlarınızla paylaşın

Bugün mübarek Cuma günü. Bugün Cuma namazı kılınacak ve pek çok kişi sevdikleri ile Cuma mesajları paylaşacak. Koronavirüs tehdidinin göslgesinde yaşadığımız şu günlerde insanlar özellikle birbirlerinin sağlıklarından duacı oluyorlar. İşte bugün için en güzel ve anlamlı Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2020

Biz ne biliriz ki Cuma nedir? Cuma'yı kılarken Sahabe-i Kiramın sevinçten gözleri dolardı ve korkudan tir tir titrerdi ama öyle bir korkuyduki bu bir daha ki Cuma'da olmamanın korkusuydu. Biz ne biliriz Cuma günlericami önlerinde meleklerin beklediğini ve cumaya gelenlerin isimlerini gümüş kalemlerle defterlere yazdığını...Her Müslümanın amel defterlerinini gümüş kalemlerle yazılması dileğiyle Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar... Dua ile…

Resimli Cuma mesajları 2018

Peygamber efendìmiz (S.a.v) buyurdularki hatirlayan guzelse hatirlanan guzeldir gul bahcesine giren ya gul olur ya gul kokar yaradanin affina resulin sefatina cennetin en guzel kosesine mazhar olabilmemiz duasiyla cumaniz mubarek olsun

Biz ne biliriz ki Cuma nedir? Cuma'yı kılarken Sahabe-i Kiramın sevinçten gözleri dolardı ve korkudan tir tir titrerdi ama öyle bir korkuyduki bu bir daha ki Cuma'da olmamanın korkusuydu. Biz ne biliriz Cuma günlericami önlerinde meleklerin beklediğini ve cumaya gelenlerin isimlerini gümüş kalemlerle defterlere yazdığını...Her Müslümanın amel defterlerinini gümüş kalemlerle yazılması dileğiyle Hayırlı Cumalar...

Rabbim yüreğini lütfundaki güzelliklerle doldururken, gözlerini günahlardan sakınsın. Ömrüne hizmeti yayarken, ruhunu açlıkla sınamasın. Efendimiz mahşerde amel defterini aldığında sana bakarak tebessüm etsin ve hoşgeldin desin. ve dilerim rabbimden seni kendi yolundan ayırarak ayrılık acısı tattırmasın. Rabbim seni öyle sevsin ki kulum senden razıyım desin.. Cumamız mübarek olsun.

Çıkarsa kalbimde yara yarada dönüştürür bunu bir hayra.Sen sabretmesini bilirsen,yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen mevlam cevap verir duaya.CUMA Gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen; Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz.

en güzel resimli cuma mesajları 2018

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarinda, varliklarin özü, sevdalarin en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed’imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.

Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz. Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar… Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Sustum... Düşündüm... Durgunlaştım... En çok 'Hüzün'dü adım... Ama; Elhamdülillah hiç Yalnız kalmadım. Yöneldim, sesimi İşitene ve bir Ayet düştü dilime... “Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim" YUSUF SURESİ 86. AYET Hayırlı sabahlar hayırlı cumalar..!

Resimli Cuma mesajları 2018

Şükür, nimeti verene karşı duyulan minnetin açık bir göstergesidir. O yüzden, kendisinden bir iyilik gördüğümüz kişiye teşekkür ederiz. Şükür ve minneti en çok hak edense, mülkün mutlak sahibi olan Allah-ü Teâlâ’dır. Hayırlı Cumalar Dilerim.

Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni affet. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. Cumamız kutlu olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya gül ol ya da gülzar, olmadı bir güle tutkun bülbül ol. Olmazsa gülün bağrına saplandığı toprak ol. Allah’ım gül de olsak bülbül de, su da olsak toprak da ne olursak olalım ama sana kul olduğumuzu unutturma. Hayırlı Cumalar.

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