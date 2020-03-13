Resimli ve Anlamlı Cuma mesajları 2020: Sağlık dileklerinizi yakınlarınızla paylaşın

Bugün mübarek Cuma günü. Bugün Cuma namazı kılınacak ve pek çok kişi sevdikleri ile Cuma mesajları paylaşacak. Koronavirüs tehdidinin göslgesinde yaşadığımız şu günlerde insanlar özellikle birbirlerinin sağlıklarından duacı oluyorlar. İşte bugün için en güzel ve anlamlı Cuma mesajları... CUMA MESAJLARI 2020 Biz ne biliriz ki Cuma nedir? Cuma'yı kılarken Sahabe-i Kiramın sevinçten gözleri dolardı ve korkudan tir tir titrerdi ama öyle bir korkuyduki bu bir daha ki Cuma'da olmamanın korkusuydu. Biz ne biliriz Cuma günlericami önlerinde meleklerin beklediğini ve cumaya gelenlerin isimlerini gümüş kalemlerle defterlere yazdığını...Her Müslümanın amel defterlerinini gümüş kalemlerle yazılması dileğiyle Hayırlı Cumalar. Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar... Dua ile…

Peygamber efendìmiz (S.a.v) buyurdularki hatirlayan guzelse hatirlanan guzeldir gul bahcesine giren ya gul olur ya gul kokar yaradanin affina resulin sefatina cennetin en guzel kosesine mazhar olabilmemiz duasiyla cumaniz mubarek olsun Biz ne biliriz ki Cuma nedir? Cuma'yı kılarken Sahabe-i Kiramın sevinçten gözleri dolardı ve korkudan tir tir titrerdi ama öyle bir korkuyduki bu bir daha ki Cuma'da olmamanın korkusuydu. Biz ne biliriz Cuma günlericami önlerinde meleklerin beklediğini ve cumaya gelenlerin isimlerini gümüş kalemlerle defterlere yazdığını...Her Müslümanın amel defterlerinini gümüş kalemlerle yazılması dileğiyle Hayırlı Cumalar... Rabbim yüreğini lütfundaki güzelliklerle doldururken, gözlerini günahlardan sakınsın. Ömrüne hizmeti yayarken, ruhunu açlıkla sınamasın. Efendimiz mahşerde amel defterini aldığında sana bakarak tebessüm etsin ve hoşgeldin desin. ve dilerim rabbimden seni kendi yolundan ayırarak ayrılık acısı tattırmasın. Rabbim seni öyle sevsin ki kulum senden razıyım desin.. Cumamız mübarek olsun.

Çıkarsa kalbimde yara yarada dönüştürür bunu bir hayra.Sen sabretmesini bilirsen,yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen mevlam cevap verir duaya.CUMA Gününüz mübarek, dualarınız kabul olsun. Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen; Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarinda, varliklarin özü, sevdalarin en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed’imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun. Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz. Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar… Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar.