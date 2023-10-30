KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Resmen illallah dedirtecekler! Kasım ayında dikkat edin, bu burçlar başınıza çorap örebilir

    Resmen illallah dedirtecekler! Kasım ayında dikkat edin, bu burçlar başınıza çorap örebilir

    30.10.2023 09:15 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrolojinin, insanların kişilikleri, eğilimleri ve davranışları üzerinde etkili olduğuna inanılmaktadır. Astrologlar Kasım ayında 4 burca dikkat edilmesi yönünde uyardı. Yapılan açıklamaya göre bu burçlar kasım ayında çevresindekilere dünyayı dar edebilir.

    Astroloji, insanların doğum anındaki yıldız konumlarına dayalı olarak kişiliklerini ve yaşamlarını etkileyen bir rehberdir. Bu astrolojik haritalar, her burcun kendine özgü özelliklere sahip olduğunu gösterir. Astrologlar 4 burç konusunda uyarıda bulundu. Bahsi geçen burçların kasım ayında sinsi bir tutum sergileyebileceklerini belirten astrologlar, bu durumdan çevresindeki kişilerin olumsuz yönde etkilenebileceklerini vurguladı.

    YENGEÇ BURCU

    İNTİKAM İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLERLER

    Yengeçler ise duygusal olmalarıyla bilinir. Hassas insanlar oldukları için yaşadıkları zorlukları ve düştükleri güç durumları unutmazlar. Onlar kin duygularını içlerinde saklarlar ve doğru zaman geldiğinde harekete geçebilirler.

    BAŞAK BURCU ERKEĞİ

    SÖYLEDİĞİNİZ HER ŞEYİ ÖNÜNÜZE DÖKERLER!

    Başaklar temizlikte olduğu kadar ilişkilerde de özenli ve titiz davranır. Verilen sözü, yapılan davranışı asla unutmazlar. Onlar, söylediğiniz her şeyi hatırlar ve hatırlatırlar. Yaptığınız yanlış bir hareketten dolayı içerleyip bu detayları kullanarak size karşı hareket edebilirler.

    İKİZLER BURCU

    FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

    Pratik zekaları ve sosyal yönleri ile bilinen İkizler hem konuşmayı hem de iletişimde açık olmayı severler. Onlar fikir ayrılığı yaşandığında hızla arkadan plan yapma eğilimindedirler. Zaman zaman bu davranışlarından pişmanlık duyan İkizler burcu insanı karşısındaki kişinin şaşırmasına da yol açabilir.

    AKREP BURCU

    YAPILAN HİÇBİR HATAYI UNUTMAZLAR!

    Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler son derece gizemlidir. Kin besledikleri kişileri düşündüklerinde kendilerine hakim olamazlar. İntikam onlar için olmazsa olmazdır. Sıklıkla kapalı bir kitap gibi davransalar da yapılan hiçbir hatayı unutmayan Akrepler başınıza çorap örebilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Güzel günler yakın! İşte ilk aşkıyla evlenecek burçlar...Güzel günler yakın! İşte ilk aşkıyla evlenecek burçlar...
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    Akrep burcu Başak burcu İkizler burcu Yengeç burcu Astroloji burçlar ilik

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

    Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

    Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

    Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.