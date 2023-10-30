Resmen illallah dedirtecekler! Kasım ayında dikkat edin, bu burçlar başınıza çorap örebilir

Astroloji, insanların doğum anındaki yıldız konumlarına dayalı olarak kişiliklerini ve yaşamlarını etkileyen bir rehberdir. Bu astrolojik haritalar, her burcun kendine özgü özelliklere sahip olduğunu gösterir. Astrologlar 4 burç konusunda uyarıda bulundu. Bahsi geçen burçların kasım ayında sinsi bir tutum sergileyebileceklerini belirten astrologlar, bu durumdan çevresindeki kişilerin olumsuz yönde etkilenebileceklerini vurguladı.

İNTİKAM İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLERLER

Yengeçler ise duygusal olmalarıyla bilinir. Hassas insanlar oldukları için yaşadıkları zorlukları ve düştükleri güç durumları unutmazlar. Onlar kin duygularını içlerinde saklarlar ve doğru zaman geldiğinde harekete geçebilirler.

SÖYLEDİĞİNİZ HER ŞEYİ ÖNÜNÜZE DÖKERLER!

Başaklar temizlikte olduğu kadar ilişkilerde de özenli ve titiz davranır. Verilen sözü, yapılan davranışı asla unutmazlar. Onlar, söylediğiniz her şeyi hatırlar ve hatırlatırlar. Yaptığınız yanlış bir hareketten dolayı içerleyip bu detayları kullanarak size karşı hareket edebilirler.

FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Pratik zekaları ve sosyal yönleri ile bilinen İkizler hem konuşmayı hem de iletişimde açık olmayı severler. Onlar fikir ayrılığı yaşandığında hızla arkadan plan yapma eğilimindedirler. Zaman zaman bu davranışlarından pişmanlık duyan İkizler burcu insanı karşısındaki kişinin şaşırmasına da yol açabilir.

YAPILAN HİÇBİR HATAYI UNUTMAZLAR!

Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler son derece gizemlidir. Kin besledikleri kişileri düşündüklerinde kendilerine hakim olamazlar. İntikam onlar için olmazsa olmazdır. Sıklıkla kapalı bir kitap gibi davransalar da yapılan hiçbir hatayı unutmayan Akrepler başınıza çorap örebilir.

