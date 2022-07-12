2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından resmi dairelerin ne zaman açılacağı, hangi tarihlerde mesaiye başlayacakları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar idari izin kapsamında 9 günlük tatil yapacak. Peki, resmi daireler ne zaman açılacak? Resmi kurum ve dairelerin bayram tatili ne zaman bitiyor?

RESMİ DAİRELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 2022 Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Fakat 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bayram tatili resmi dairelerde çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

Yani resmi dairelerin 18 Temmuz Pazartesi günü işe başlamaları bekleniyor.

