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Resmi daireler ne zaman açılacak? Resmi kurum ve dairelerin bayram tatili ne zaman bitiyor?

12.07.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi daireler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından devlet kurumlarında işlerini halletmek için bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Peki, resmi daireler ne zaman açılacak? Resmi kurum ve dairelerin bayram tatili ne zaman bitiyor?

Resmi daireler ne zaman açılacak? Resmi kurum ve dairelerin bayram tatili ne zaman bitiyor?

2022 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından resmi dairelerin ne zaman açılacağı, hangi tarihlerde mesaiye başlayacakları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar idari izin kapsamında 9 günlük tatil yapacak. Peki, resmi daireler ne zaman açılacak? Resmi kurum ve dairelerin bayram tatili ne zaman bitiyor?

RESMİ DAİRELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 2022 Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Fakat 13-14 Temmuz'un idari izin sayılması ve 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bayram tatili resmi dairelerde çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

Yani resmi dairelerin 18 Temmuz Pazartesi günü işe başlamaları bekleniyor.

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çalışma resmi kurum
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