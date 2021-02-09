Resmi evrakta sahteciliği jandarma ortaya çıkardı

Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları denetimde bir şahsın 2019 yılında hurdaya ayırdığı aracının evraklarını aynı marka başka bir araçta kullandığını tespit etti. 9 bin 385 TL cezai işlem uygulanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları uygulamada bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan incelemede T.K. isimli şahsın kırmızı renkli BMW marka otomobili ile kaza yaptığı, kaza sonucu aracın kullanılmaz durumda olduğundan dolayı, bu aracına tescilli plakasını şase numarası farklı olan beyaz renk BMW marka başka bir araca takarak kullandığını belirledi.

Yapılan tespit üzerine T.K. isimli şahıs hakkında toplam 9 bin 385 TL ceza yazılırken resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

