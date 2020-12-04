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Resmi Gazete'de bugün 3 Aralık 2020... Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nedir?

04.12.2020 08:09 | Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de bugün 3 Aralık 2020... Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nedir?

4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarında, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? İşte 3 Aralık 2020 Resmi Gazete kararları...

4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarında, Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı kararlarında yeni atamalar Resmi Gazete'de bugün alınan kararlar nelerdir? 4 Aralık 2020 Resmi Gazete'de yer alan başlıkları derledik... İşte 4 Aralık 2020 Cuma Resmi Gazete kararları...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9G6022 Antep Yolu-Sayburun Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3264)

–– Rize İli, Güneysu İlçesi, Birlik ve Ulucami Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3265)

–– Çankırı İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Balıbıdık KÖK-Yüklü KÖK-Yapraklı DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3266)

–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karacaören KÖK Selalmaz KÖK ENH Selalmaz KÖK Bağlantıları Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3267)

–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Koramanlar KÖK - Kahvecioğlu KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3268)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Uluderbent KÖK Sarıpınar KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3269)

–– Konya İli, Çumra İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Obruk Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3270)

–– Erzincan İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3271)

–– Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 1/1/2020 Tarihli ve 1969 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3272)

–– Kocaeli İlinde Yapılacak Olan Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3273)

–– Hatay İlinde Yapılacak Olan Karbon Siyahı Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3274)

–– İstanbul İli, Silivri İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine Münferit Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3275)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558)

YÖNETMELİKLER

–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2020/32)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9760 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2018/124, K: 2020/56 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/10/2020 Tarihli ve 2018/7666 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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