HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ayvalık'taki doğal sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ayvalık'taki doğal sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

30.11.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki ayrı doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ayvalık'taki doğal sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanı ile Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

RİSKİ ALAN İLAN EDİLDİ

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz mahallesi sınırları içerisinde kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte şartlarAdalet Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte şartlar
Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardıSahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı
Son dakika: İstanbul Boğazı'nı dumanlar kapladı! Anadolu Hisarında korkunç yangınSon dakika: İstanbul Boğazı'nı dumanlar kapladı! Anadolu Hisarında korkunç yangın
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor! Bir dizi daha reytinglere yenildi

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor! Bir dizi daha reytinglere yenildi

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Cinayeti itiraf etmişlerdi... Tutuklandılar

Cinayeti itiraf etmişlerdi... Tutuklandılar

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Sadece şapka ve çizmeleriyle...

Sadece şapka ve çizmeleriyle...

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.