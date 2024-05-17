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  4. Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama kararları

Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama kararları

17.05.2024 09:40
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Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran’ın atanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama kararları

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanından da tebrik mesajı geldi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı
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