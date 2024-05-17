Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama kararları

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanından da tebrik mesajı geldi.

Dışişleri Bakanlığımızda bakan yardımcılığı görevine atanan aziz kardeşim Nuh Yılmaz (@nuhyilmaz), kıymetli hocamız Burhanettin Duran (@burhanduran) ve değerli büyükelçimiz Ayşe Berris Ekinci’yi en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu yeni görevlerinde kendilerine muvaffakiyetler… pic.twitter.com/bxdt4mDamY — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) May 16, 2024

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





