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Resmi Gazete'de yayımlandı! Polonyalılar Türkiye'ye vizesiz girecek

19.04.2022 06:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti geldi. Buna göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartına sahip vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize istenmeyecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polonyalılar Türkiye'ye vizesiz girecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartına sahip vatandaşlarının Türkiye'ye, vizesiz seyahat edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

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Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi. (AA)

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Polonya
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