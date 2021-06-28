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Restoran, kafe ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? Lokanta, restoran ve kafeler hafta sonu açık mı?

28.06.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili merak edilen genelgede restoran, kafe ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık gibi çeşitli soruların cevapları da yer alıyor. Peki restoran, kafe ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? Lokanta, restoran ve kafeler hafta sonu açık mı? İşte yanıtı...

Restoran, kafe ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? Lokanta, restoran ve kafeler hafta sonu açık mı?

1 Temmuz sonrası uygulanacak olan kararları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili kararların yer aldığı genelge ile restoran, kafe ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık sorusu da yanıt buldu. Peki restoran, kafe ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık?

RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merakla beklenen 1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgede "Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek." ifadesi yer aldı. Dolayısıyla kafe ve restoranlar bu kapsamda ruhsatlarında yazmakta olan saatlere göre hizmet verebilecek.

YEME-İÇME YERLERİNDE KİŞİ SAYISI KISITLAMASI KALKIYOR

Yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren artık kısıtlanmayacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak koşuluyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirler 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Nikah veya düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanmakta olan Covid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek.

KONAKLAMA TESİSLERİNE YÖNELİK KISITLAMALARA SON VERİLDİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak koşuluyla konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgede getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına ise son verilmesine karar verildi. Konaklama tesislerinin açık ya da kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanında faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanması kararlaştırıldı.

İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp gibi) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının sağlanması için her türlü tedbir alınması kararlaştırıldı.

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