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  4. Restoran sahibine sokak ortasında kurşun yağdırdılar! Yerde sürünerek kaçmaya çalıştı

Restoran sahibine sokak ortasında kurşun yağdırdılar! Yerde sürünerek kaçmaya çalıştı

22.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Esenler'de restoran işletmeciliği yapan Osman E.'ye motosikletli iki şüpheli kurşun yağdırdı. Osman E. kanlar içerisinde yerde sürünerek kaçmaya çalışırken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

Restoran sahibine sokak ortasında kurşun yağdırdılar! Yerde sürünerek kaçmaya çalıştı

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Restorandan çıkan Osman E. yol kenarında beklediği sırada motosikletle gelen iki şüpheliden biri Osman E.'ye art arda ateş etmeye başladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Osman E. sürünerek kaçmaya çalışsa da saldırgan ateş etmeye devam etti. Kurşunlar restoran çalışanı Emin T.'nin de bacağına da isabet etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Restoran sahibi Osman E.'nin hayati tehlikesi devam ederken Emin T.'nin hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, restoran sahibi Osman E.'nin yol kenarında beklediği sırada şüphelilerin motosikletle gelip art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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silahlı saldırı
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