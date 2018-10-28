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Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2018 02:36 | Son Güncelleme

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Valdosta kentinde eski bir binayı restore eden inşaat işçilerinin, bir duvarın içinde gömülmüş olan yaklaşık bin adet insan dişi bulduğu öğrenildi.

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Valdosta Daily Times gazetesinin haberine göre 1000'e yakın insan dişinin saklandığı sıradışı gizli bölme, Valdosta'nın merkezinde restore edilen eski bir binanın ikinci katındaki duvarda bulundu.

Yerel tarih uzmanı Harry Evans'a göre bu gizli bölmeler, geçen yüzyılın başlarında bu binada çalışmış olan diş hekimleri tarafından yapılıyordu.

BİNAYI DİŞ HEKİMLERİ KULLANDI

Uzmanın aktardığı bilgiye göre bina 1900'da inşa edildikten sonra ilk olarak orada çalışan diş hekimi Dr. Clarence Whittington oldu, daha sonraki dönemlerdeyse aynı binayı diş hekimi Dr. Lester G. Youmans kullandı.

DAHA ÖNCE DE RASTLANILMIŞ

Kentteki gönüllülerse bu tür gizli bölmelerin ilk kez ortaya çıkmadığını, daha önce diş hekimlerinin çalışmış oldukları odalarda da gizlenmiş insan dişlerine rastlandığı bilgisini verdi. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Georgia Valdosta diş

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