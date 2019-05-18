Restorasyondaki Bodrum Kalesi'nin 1'inci etabı, Müzeler Günü'nde açıldı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM’un önemli simgelerinden Bodrum Kalesi'ndeki yenileme çalışmalarının 1'inci etabı tamamlandı. Tamamlanan bölüm Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras da katıldı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, açılışı yapılan alanları yerinde inceledi. Muğla Rölöve, Anıtlar Müdürlüğü Müdür Vekili Hafize Bilge Özyer ise, yapılan çalışmalar hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. Çalışmaların 3 vardiya halinde 24 saat sürdüğünü ifade etti.

2023 HEDEFİ 70 MİLYON TURİST, 70 MİLYAR DOLAR GELİR

İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un söylediği gibi Bodrum Kalesi'ni 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi 2 yıldır restorasyon sürecindeydi kalemiz. Bodrum'umuzun, ülkemizin önemli eserlerinden biri, kalemiz ve müzemiz var burada. Bodrum gibi ülkemizin en önemli turizm yerlerinden birinin merkezinde yer alan kalemizin restorasyon sürecinde kapalı olması, turizm faaliyetleri açısından ciddi bir eksiklikti. Bodrum Kalemiz çok önemli bir kale. 60 yıldır müze fonksiyonu görmekte. Bu hazinemizi hem koruyarak hem de kullanarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimiz" dedi. 2023 hedeflerini 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir olarak belirlediklerini söyleyen Alpaslan, "Bu kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir enstrüman, önemli bir araç" dedi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İçmeler Mevkii’nde yapımı devam eden halk plajını yerinde inceledi.