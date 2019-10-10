HABER

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kentinde önceden belirlenen noktalar Ceylanpınar ilçesinde konuşlu obüs ve tanklar ile yoğun ateş altına alındı.

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Operasyonun ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü mensupları ile karadan sıcak temasa girerken, önceden belirlenen terör mevzileri de kara ve hava unsurlarınca yoğun ateş altına alınıyor.

VATANDAŞLARA UYARI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Teröristler birçok noktada lastik yakarak hava görüş sahasını kapatmaya çalışırken, Ceylanpınar ilçe merkezinde de yapılan anonslar ile vatandaşların evlerinden çıkmamaları isteniyor.

(İHA)

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar varSon dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı resulayn

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü: 1 şehit

Bir kahreden haber de Nusaybin'den!

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.