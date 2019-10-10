Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Operasyonun ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü mensupları ile karadan sıcak temasa girerken, önceden belirlenen terör mevzileri de kara ve hava unsurlarınca yoğun ateş altına alınıyor.

VATANDAŞLARA UYARI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

Teröristler birçok noktada lastik yakarak hava görüş sahasını kapatmaya çalışırken, Ceylanpınar ilçe merkezinde de yapılan anonslar ile vatandaşların evlerinden çıkmamaları isteniyor.

(İHA)