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Resulayn'daki Fransa protestosunda IŞİD bayrağı açan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 22:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında olan Suriye’nin Resulayn kentinde bir grubun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik protestosunda terör örgütü IŞİD'i simgeleyen bez parçaları açtığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Resulayn'daki Fransa protestosunda IŞİD bayrağı açan kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde bir grup Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binalara asılmasını protesto etti. Eylemde, Macron posterlerini yakıp, tekbir getiren gruptan bir kişi terör örgütü IŞİD'i simgeleyen bez parçası açtı. Bunun üzerine IŞİD'i simgeleyen bezi açan kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Resulayn'da düzenlenen protestoya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"25.10.2020 tarihinde, saat 11.30 sıralarında Resulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydanı'nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütü DAEŞ bayrağı açılması olayıyla ilgili olarak, Resulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir." (DHA)

isis


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