Resulayn’da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Resulayn ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Resulayn ilçesindeki Sivil İşler Müdürlüğü yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Yerel kaynaklar, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.. Yaralılar arasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri olduğunu öğrenildi.

