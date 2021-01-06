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  4. Resulayn’da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Resulayn’da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

06.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin Resulayn ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Suriye’nin Resulayn ilçesindeki Sivil İşler Müdürlüğü yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Suriye’nin Resulayn ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suriye’nin Resulayn ilçesindeki Sivil İşler Müdürlüğü yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Yerel kaynaklar, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.. Yaralılar arasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri olduğunu öğrenildi.

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