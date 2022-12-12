Returnal PC'ye geliyor! Oyunseverleri şaşkınlığa uğratan '32 GB RAM' detayı

Returnal, PC'ye gelecek son PlayStation özel oyunlarından biri oldu. Sony Interactive Entertainment, The Game Awards 2022'de aylarca süren sızıntı ve söylentilerin ardından nihayet Returnal PC'yi duyurdu. Ancak Returnal PC için ortaya çıkan 32 GB RAM detayı oyuncuları şaşkınlığa uğratmış durumda.

RETURNAL'I PC'DE RAHATÇA OYNAMAK İÇİN 32 GB RAM'E İHTİYAÇ OLACAK

PC için Returnal'ın Steam sayfasına göre, oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılamak için 16 GB RAM gerekirken, önerilen sistem gereksinimlerini karşılamak için ise en az 32 GB RAM'e ihtiyaç olacak. Çünkü Returnal'ın Steam sayfası, oyun ve grafiklerinden en iyi şekilde yararlanmak için en az 32 GB öneriyor.



(Fotoğraflar: Steam)

Teknoloji sitesi The Verge'ün aktardığına göre, Microsoft Flight Simulator bile bu miktarda RAM önermiyor. Microsoft Flight Simulator minimum 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor ve 16 GB RAM öneriliyor. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Dying Light 2 ve A Plague Tale: Requiem gibi diğer yüksek grafikli PC oyunları da 16GB'tan fazla RAM önerisinde bulunmuyor. Returnal'ın PC için ise neden bu kadar çok RAM gerektirdiği hala net değil.

RETURNAL PC İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD tavsiye edilir

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan



