Returnal PC'ye geliyor! Oyunseverleri şaşkınlığa uğratan '32 GB RAM' detayı

Returnal, PC'ye gelecek son PlayStation özel oyunlarından biri oldu. Sony Interactive Entertainment, The Game Awards 2022'de aylarca süren sızıntı ve söylentilerin ardından nihayet Returnal PC'yi duyurdu. Ancak Returnal PC için ortaya çıkan 32 GB RAM detayı oyuncuları şaşkınlığa uğratmış durumda.
PC için Returnal'ın Steam sayfasına göre, oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılamak için 16 GB RAM gerekirken, önerilen sistem gereksinimlerini karşılamak için ise en az 32 GB RAM'e ihtiyaç olacak. Çünkü Returnal'ın Steam sayfası, oyun ve grafiklerinden en iyi şekilde yararlanmak için en az 32 GB öneriyor.
(Fotoğraflar: Steam)
Teknoloji sitesi The Verge'ün aktardığına göre, Microsoft Flight Simulator bile bu miktarda RAM önermiyor. Microsoft Flight Simulator minimum 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor ve 16 GB RAM öneriliyor. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Dying Light 2 ve A Plague Tale: Requiem gibi diğer yüksek grafikli PC oyunları da 16GB'tan fazla RAM önerisinde bulunmuyor. Returnal'ın PC için ise neden bu kadar çok RAM gerektirdiği hala net değil.