Reuters: Covid'in ikinci dalgası, Erdoğan'ın kemer sıkma politikalarındaki kararlılığını test edecek

Reuters haber ajansında yer alan bir Türkiye değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Covid-19 salgınında vaka sayılarında yaşanan artış ve yeni bir ekonomik şok olasılığı sebepleriyle, çok daha yüksek faiz oranlarına ve daha yoğun kemer sıkma politikalarına kapı aralayabileceğinden bahsedildi.

Haberde, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının rekor kırması ve bununla beraber alınan yeni kısıtlamaların, çift haneli enflasyon ve kış durgunluğu beklentisiyle birlikte, hizmet sektörü dahil pek çok sektörü şimdiden olumsuz etkilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi ve Rusya'dan füze savunma sistemi alması sebepleriyle AB ve ABD'den de ekonomik yaptırımla karşı karşıya olduğu ifade edilen haberde, Capital Intelligence Ratings'in kıdemli analisti Yesenn El-Radhi'nin de değerlendirmelerine yer verildi.

El-Radhi, "Büyüme önemli ölçüde yavaşlarsa hükümetin son zamanlardaki sıkılaşan para politikasına gerçekten devam edip etmeyeceği görülecek" dedi.