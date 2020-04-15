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Reuters duyurdu! İşte İstanbul'daki koronavirüs mücadelesi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Koroanvirüs mücadelesi dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ederken, Reuters tarafından İstanbul'da çekilen görüntüler dünyada yankı uyandırdı. Bir hastanenin yoğun bakımına ilk kez giren Reuters muhabiri, sağlık çalışanlarının çabalarını böyle ölümsüzleştirdi...

Reuters duyurdu! İşte İstanbul'daki koronavirüs mücadelesi

Koronavirüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, vaka sayısı 2 milyonu, ölü sayısı ise 126 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün İngiltere’yle birlikte dikkat çektiği Türkiye’de de vakalar artmaya devam ediyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği son bilgilere göre vaka sayısı 65 bin 111’e, ölü sayısı 1403’e yükseldi. Salgının Türkiye’de en çok etkilediği şehir olan İstanbul’da virüsle mücadeleyi Reuters görüntüledi.

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Medicana International Hastanesi’ne giren Reuters muhabiri, yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumunu paylaştı. Söz konusu karelerde hastalara ilaç veren hemşirelerin, yemek yemelerine de yardımcı olduğu görülüyor.

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Haberde, virüse yakalandıktan sonra tedaviyle sağlığına kavuşan Abdullah Can Yüce isimli vatandaşın, plazma tedavisi için kan bağışı yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık yoğun bakım

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