HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Reuters: HSBC Türkiye'den çıkmayı düşünüyor

Reuters: HSBC Türkiye'den çıkmayı düşünüyor

29.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Reuters, İngiltere merkezli banka HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü yazdı. Ajans, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde bu fikrin, bankanın yeni yöneticisi Noel Quinn tarafından tasarruf önlemleri kapsamında incelendiğini aktardı. HSBC 2015'te de Türkiye'den çıkma kararı almış, bankaya istediği gibi bir teklif gelmemesi üzerine kararını değiştirmişti.

Reuters: HSBC Türkiye'den çıkmayı düşünüyor

Reuters, İngiltere merkezli banka HSBC'nin Türkiye'den çıkmayı düşündüğünü yazdı.

Ajans, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde bu fikrin, bankanın yeni yöneticisi Noel Quinn tarafından tasarruf önlemleri kapsamında incelendiğini aktardı.

Reuters HSBC'nin tasarruf için diğer ülkelerde de küçülmeye veya satışlara gidebileceğini, bu ülkeler arasında Ermenistan, Yunanistan ve Umman olduğunu belirtti.

Banka konuyla ilgili Reuters'a görüş vermedi.

HSBC 2015'te Türkiye'de bankacılık faaliyetlerine son verme kararı almış, Şubat 2016'da ise bu karardan vazgeçmişti.

Şirketin fikir değiştirme gerekçesi olarak "Satış için alınan tekliflerin hiç birinin hissedarların çıkarına uygun olmaması" gösterilmişti.

Hürriyet'e göre banka bu kararın ardından bir yıla yakın sürede 102 şubesini kapatarak 89 şubeye gerilemişti.

HSBC Türkiye'ye 1990'da girmiş ve Midland Bank A.Ş. adlı şirketi kurarak Türkiye'de faaliyet gösteren ilk İngiltere merkezli banka olmuştu.

Şirket daha sonra 2001 krizinde batan Demirbank'ı satın alarak ismini HSBC olarak değiştirmişti.

Husiler petrol tesisini vurdu!Husiler petrol tesisini vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs çukura düştü: 27 kişi hayatını kaybetti!

Otobüs çukura düştü: 27 kişi hayatını kaybetti!

Bir salgın hastalık haberi de o ülkeden geldi!

Bir salgın hastalık haberi de o ülkeden geldi!

Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

Husiler Aramco petrol tesisini vurdu!

Husiler petrol tesisini vurdu!

Grip salgını dorukta 1300 okulda eğitime ara verildi!

Grip salgını dorukta 1300 okulda eğitime ara verildi!

Ünlü mumyanın ölüm nedeni 186 yıl sonra ortaya çıktı!

Ünlü mumyanın ölüm nedeni 186 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.