Reuters'a konuşan yetkili: Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın görevden alınması dövizle ilgili

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınması ile ilgili Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, ses getiren değişimin "döviz kurundaki hızlı artış" ile ilgili olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan ekonomi yönetimine yakın isimler, Uysal'ın liranın büyük değer kaybından sorumlu tutulduğunu belirtiyor.

Ajansa konuşan üst düzey bir yetkili, "Dövizdeki yükseliş tüm beklentilerin hızla üzerine çıktı. Bazı adımların etki edebileceği beklentisi vardı ama bu da gerçekleşmedi" dedi.

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nden stratejist Timothy Ash de, "Uysal'ın başkanlığı tam anlamıyla felaketti. Ağbal'ın ondan kötü olamayacağı kesin" dedi.

Twitter hesabından görevden almayı değerlendiren Ash, Naci Ağbal için ise "İyi bir teknokrat olarak isim yapmıştı. Aslında bu iş için uygun bir isim" ifadelerini kullandı.

Handelsbank'tan ekonomist Erik Meyersson de Uysal'ın ülkenin ekonomik sıkıntılarının bedelini ödediği yorumunu yaptı.