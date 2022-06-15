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Revizyon protez cerrahisi hangi durumlarda gereklidir?

15.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diz ve kalça protezi ameliyatları hastalara sağladığı iyileşme olanakları bakımından sıklıkla uygulanmaktadır. Operasyon sonrası hastaların eklem fonksiyonlarını aktif olarak kullanabildikleri gözlemlenir. Fakat bazı bireylerde, protez cerrahisi yöntemlerinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Sürekli hale gelen protezin yerinden çıkması gibi durumlarda kalça protez revizyonu gerçekleştirilir.

Revizyon protez cerrahisi hangi durumlarda gereklidir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nejat Güney, revizyon protez cerrahisi hangi durumlarda gerekli olduğunu ve süreç ile ilgili merak edilenleri sizler için yanıtlıyor.

REVİZYON PROTEZ CERRAHİSİ NEDİR?

Kişide bulunan protezin tamamı ya da bir kısmı çıkarılmasını kapsayan ikinci bir operasyon gündeme gelebilir. Revizyon protez cerrahisi, uzun süreleri kapsayan ve çok aşamalı bir ameliyattır. Ancak alanında uzman bir cerrah ve teknik olarak gelişmiş ekipmanlarla yürütüldüğü takdirde yüksek oranda sonuç vermektedir.

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Genellikle kalça protezine yönelik olarak revizyon niteliğinde ameliyatlar gerçekleştirilir. Protezler çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Başlıca sebepleri arasında sürekli olarak protezin çıkması, aşınma ve kırılmadan kaynaklanan teknik sorunlar bulunur. Bazı kişilerde ise vücutta enfeksiyon oluşumuna rastlanabilir.

İlk olarak uzun yıllar kalıcılığı olan bazı protezlerin, kalça eklemi çevresindeki doku ve kemik yapılarına hasar verebildiği görülmektedir. Aynı zamanda protezin gevşemesi veya kırık formdaki kemikler de revizyon cerrahi müdahaleleri ile iyileştirilir. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı çerçevesinde yürütülen cerrahi tedavi planı sayesinde yüksek oranda başarı sağlanır.

DİZ VE KALÇA PROTEZİ REVİZYONU NEDEN YAPILIR?

Diz protezine yönelik uygulanan revizyon protez cerrahisi yöntemleri belirli durumlarda gerçekleştirilir. Operasyon ertesinde nadir olarak iltihap oluşumuna rastlanabilir. Ameliyat sonrasında ne zaman ortaya çıkacağı ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. Diz ekleminde enfeksiyon oluşmasına bağlı olarak protez üzerinde gevşeme meydana gelebilir.

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Diz ekleminde zaman içerisinde boşluk hissi veya protezin yıpranması nedeniyle revizyon cerrahisine başvurulmaktadır. Ayakta durma, yürüme ve hareket halindeyken kolaylıkla anlaşılabilir. Diz yapısının temelini oluşturan bağ dengesinin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Ek olarak sertlik nedeniyle de protezin rahatlıkla kullanılamadığı bilinir. Diz protezi revizyonu sayesinde bireyin günlük aktivitelerini zorlaştıran hareket kısıtlaması ortadan kaldırılır.


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