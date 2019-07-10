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Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 01:40 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı!

Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i ise sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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