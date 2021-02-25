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  4. Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

25.02.2021 02:45 | Son Güncelleme:
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Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen, Reyhanlı Katliamı ile IŞİD’in Niğde saldırısında adı geçen Heysem Topalca'nın (54), trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015’te verdiği, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Kaza, 10 Şubat 2021'de Karapınar- Konya yolu Akçayazı Mahallesi, Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Heysem Topalca yönetimindeki otomobil, Mustafa Usta'nın (55) kullandığı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi. Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.

REYHANLI VE ULUKIŞLA SALDIRILARININ FİRARİ SANIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısıyla ilgili açılan davaların ‘firari’ sanığıydı. Topalca hakkında, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015’te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. (DHA)

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