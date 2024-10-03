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  4. Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! Düğün tarihi ve yeri iddiası gündem oldu

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! Düğün tarihi ve yeri iddiası gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 15:00
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Reynmen adı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Aktaş son dönemde özel hayatıyla da gündemde. Emire Cansu Kurtalan ile uzun süredir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı her fırsatta sevgilisine olan aşkını dile getiriyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Reynmen'in düğün tarihi iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor! Düğün tarihi ve yeri iddiası gündem oldu

Sosyal medyada 'Reynmen' lakabıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile bir süredir beraberlik yaşıyor.

Her fırsatta sevgilisine olan aşkını dile getiren Reynmen 30 Nisan tarihinde sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

DÜĞÜN YERİ VE TARİHİ...

Sosyal medyadaki iddialara göre; Reynmen'in 11 Ekim tarihinde Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine gireceği öğrenildi. Ünlü çiftin İtalya'da nikah kıyacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran çifti geçtiğimiz ay İtalya'ya gitmişti. Bu paylaşım ise nikah iddiaları güçlendirdi.

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'AŞK BENİ BÜYÜTTTÜ'

Daha önce Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan Reynmen “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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Reynmen emire cansu kurtaran
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