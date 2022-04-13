Reyting sonuçları açıklandı mı? Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları 12 Nisan 2022 Salı

12 Nisan 2022 Salı akşamının reyting sonuçları Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı ve destan gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi sonrası merak konusu oldu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan 2022 Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı ve Destan gibi yapımlardan hangisi reytinglerde birinci oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 NİSAN 2022 SALI

Haftanın her Salı günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen sevilen dizi ve yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti.

12 Nisan 2022 Salı akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

11 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

11 Nisan Pazartesi akşamının reyting sonuçları ise şu şekilde:

Total:

Alparslan Büyük Selçuklu Survivor Yasak Elma

AB: