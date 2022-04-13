Reyting sonuçları açıklandı mı? Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı reyting sonuçları 12 Nisan 2022 Salı

12 Nisan 2022 Salı akşamının reyting sonuçları Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı ve destan gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesi sonrası merak konusu oldu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Nisan 2022 Baba, Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı ve Destan gibi yapımlardan hangisi reytinglerde birinci oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
Haftanın her Salı günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen sevilen dizi ve yapımlar reyting sıralaması listesinde birinci sıraya yükselmek için mücadele etti.
12 Nisan 2022 Salı akşamının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
11 Nisan Pazartesi akşamının reyting sonuçları ise şu şekilde:
Total:
Alparslan Büyük Selçuklu
Survivor
AB:
Alparslan Büyük Selçuklu
Surivor
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