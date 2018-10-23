Dedektif Victor Falcon, kadınlar ve erkeklerin ortak kullandığı soyunma odasında Çavuş Ann Marie Guerra ile tartıştı.

Victor Falcon, 38 yaşındaki üstünün iç çamaşırını ortada bırakmasından şikâyetçi olunca, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bu esnada küfür ederek “Onlar temiz” dedi.

5 / 5 Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Erkek polis, üstünün kendisine “Bir kız seni geri aramıyorsa, küçük penisin olduğu içindir” dediğini de ifade etti.