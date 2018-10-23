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Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 19:08 | Son Güncelleme

Dünyayı şaşırtan olay, 7 Ekim’de Brooklyn’deki polis müdürlüğünde yaşandı.

Dedektif Victor Falcon, kadınlar ve erkeklerin ortak kullandığı soyunma odasında Çavuş Ann Marie Guerra ile tartıştı.

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

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Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...
Victor Falcon, 38 yaşındaki üstünün iç çamaşırını ortada bırakmasından şikâyetçi olunca, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
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Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...
Ann Marie Guerra, çok sinirlenerek iç çamaşırını erkek polisin ağzına sokmaya çalıştı.
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Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...
Bu esnada küfür ederek “Onlar temiz” dedi.
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Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...
Falcon, Guerra’yı şikayet edince olay büyüdü.
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Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...
Erkek polis, üstünün kendisine “Bir kız seni geri aramıyorsa, küçük penisin olduğu içindir” dediğini de ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
polis Polis Merkezi iç çamaşırı

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