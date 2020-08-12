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Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları kahve içerek sohbet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi, rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybederken 1. kat balkonundaki iki kadının kahve içerek birbirine olayı anlatması dikkat çekti.

Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları kahve içerek sohbet etti

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor. Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük’ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti.

Kütük’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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