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  4. Rezidansta feci ölüm! Genç şarkıcı, 7. kattan mazgalın içine düştü

Rezidansta feci ölüm! Genç şarkıcı, 7. kattan mazgalın içine düştü

31.07.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. A.D.Ç. (20), kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rezidansta feci ölüm! Genç şarkıcı, 7. kattan mazgalın içine düştü

Edinilen bilgiye göre, dün Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

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Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Şarkıcı Kayseri Rezidans

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