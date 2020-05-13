Riot Games, Valorant'da binlerce hileciyi banladı

Haber Valorant'ın hile karşıtı tasarımcılarından Phillip Koskinas'tan geldi. Şu anda kapalı betada kaç oyuncunun olduğunu bilmesekte, 8,873 rakamı bu oyuncuların küçük bir kısmı olabilir.

VALORANT'TA HİLECİLERİN SONU GELDİ

Valorant'ta ilk banlar atılalı bir aydan uzun bir süre oldu. Riot, yaz aylarında oyun yayınlanmadan önce dolandırıcıları ve bilgisayar korsanlarına durdurmak için tüm duvarlarını örüyor.

Çünkü Riot'un derdi sadece hilecilerle değil, diğer oyuncuları rahatsız eden oyuncular da firmanın odağında.

Bizim de oyunla ilgili fikirlerimizi ve betadaki ilk izlenimlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

